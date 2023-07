Nya funktioner kan bli exklusiva för Nothings mobiler

I väntan på att Nothing officiellt ska avtäcka Nothing Phone 2 samt version 2.0 av företagets operativsystem, vänder sig Nothings VD Carl Pei till användarna med en fråga som kan ge en vink om framtiden. På Twitter frågar Pei ” Nothing Phone-användare: vi funderar på att utveckla funktioner som bara fungerar mellan Nothing-användare. Har du vänner eller familj med våra telefoner som du skulle kunna använda dem med?”

Pei utvecklar inte resonemanget ytterligare, men har fått ett stort gensvar med förslag på allt från Airdrop-liknande funktioner för att överföra filer, till olika verktyg för användare att samarbeta och dela data mellan enheter.

Upplägget skulle kunna likna det som de flesta andra tillverkare redan gör, inklusive Google själva med sina Pixel-mobiler. Det kan också ligga i linje med det faktum att längre fram kommer både Nothing Phone 2 och den befintliga Nothing Phone att köra samma operativsystem Nothing OS 2.