Postnord varnar för bedrägerier

Idag, den 11 november, var det som bekant shoppingdagen Singles Day. Den kommer at följas av Black Friday den 29 november, Cyber Monday den 2 december, plus givetvis all julhandel Allt detta resulterar i oerhörda mängder försändelser med tillhörande transportuppdateringar via SMS och olika appar. Och därmed kommer även bluffaviseringarna som ett brev på posten – bildlikt talat. Enbart vid Black Friday 2023 levererade Postnord 1,2 miljoner paket på ett dygn.

Postnord går nu ut med en varning om en ökad risk för bedrägeriförsök riktade mot nätshoppare. Företaget uppmanar alla som handlar på nätet att vara extra försiktiga och tänka efter noga innan de klickar på länkar eller delar personlig information.

Den ökade aktiviteten av bedrägerier gör det särskilt viktigt att vara medveten om möjliga hot och alltid kontrollera avsändarens trovärdighet innan man interagerar med meddelanden eller webbplatser.

Allting handlar dock inte om att följa länkar, bli lurad aviseringar eller lita på information om försändelser som inte kan levereras. Postnord går även ut med nio tips på hur man undviker att bli lurad när man handlar, plus ytterligare tre tecken på att en onlinebutik är oseriös. Alla råd hittar du på Postnords hemsida.