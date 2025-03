Sverigeaktuella Realme visar nyskapande AI och telefoner i Realme 14 Pro-serien

Vit blir blå när temperaturen går under 16 grader

Telefonerna i Realme 14 Pro-serien som bolaget visar upp här på MWC-mässan i Barcelona lanserades officiellt redan i januari, men det är här på plats som vi för första gången kan titta närmare på enheterna. Det handlar om AI med några unika funktioner och det handlar om unika material. Jag får till exempel prova att lägga Realme 14 Pro Plus i ett isbad för att testa funktionen som låter skalet byta färg när temperaturen går under plus 16 grader. Det om något kan ju vara extra passande för den svenska marknaden. Personalen som demonstrerar detta i montern ber om ursäkt och säger att “det var isvatten, men isen har tyvärr smält”.

Det är fortfarande i alla fall tillräckligt kallt för att blåa stråk som utlovat ska framträda på telefonens marmorerade baksida.

Telefonen i sig, Realme 14 Pro Plus har inte bett verkligt toppchip, utan får nöja sig med Snapdragon 7s Gen 3. Det räcker långt för de absoluta majoriteten användare, samtidigt som Realme istället lyfter fram hur effektivt det är sett till prestanda kontra strömförbrukning. I övrigt märks flera egenskaper som är intressanta. Förutom temperaturkänsligheten som får telefonen att ändra färg märks fotobelysning i tre separata ljuskällor, det som Realme kallar Magicglow Triple Flash. Värt att nämna är också tåligheten med IP66, IP68 och IP69, batteriet på hela 6000 mAh och kameran med två Sony-sensorer båda på 50 megapixel med 3x optisk zoom och en enklare vidvinkel på 8 megapixel.

Annons

Ta bort objekt i video

Annons

Bland AI-funktionerna i bolagets tjänst som kallas NextAI imponerar särskilt möjligheten att ta bort objekt i videoklipp. Jag får bara det här visat för mig på stora tv-skärmar i montern och kan inte testa själv. Vi får alltså vänta och se hur bra det fungerar i praktiken. Principen är i alla fall lätt att förstå. Precis som dagens AI-funktioner i Samsungs Galaxy AI, Xiaomis HyperAI eller Apple Intelligence kan ta bort störande objekt i stillbilder och ersätta med en passande bakgrund så kan Realmes NextAI göra detsamma men för rörliga objekt. Det är i alla fall vad som utlovas.

Annons

Realme gjorde en mindre Sverige-satsning för några år sedan, men nu ska bolaget, som har samma ägare som Oppo och Oneplus alltså enligt uppgift liksom Honor göra en större svensk satsning.