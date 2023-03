ZTE släpper Nubia Z50 Ultra

Skärmen är en amoled-skärm på 6,8 tum med en upplösning på 2480x1116 pixlar med en justerbar uppdateringsfrekvens på upp till 120Hz. Under skärmen sitter en fjärde generationens under skärmen-kamera på 16MP. Genom att placera frontkameran under skärmen har gjort det möjligt att göra tunnare metalram runt skärmen, på långsidorna är den 1,48 millimeter och i över- och underkant 1,68 millimeter.

Under motorhuven sitter det en Snapdragon 8 Gen 2. Den kompletteras av minnes- och lagringskonfigurationer på 8/256 gigabyte, 12/256 gigabyte, 12/512 gigabyte samt 16 gigabyte minne och 1 terabyte lagring. Arbetsminnet är av typen LPDDR5X och lagringen av typen UFS 4.0. Batteriet har en kapacitet på 5000 mAh och kan snabbladdas med en effekt på mer än 80W. Mobilen har även Bluetooth 5.3, usb C v3.1 och en trippelbands GPS.

På baksidan sitter det tre kameror i form av en primär kamera på 64MP med en brännvidd som motsvarar 35 millimeter. Den kompletteras en telefoto på 64MP (85 millimeter) samt en supervidvinkel på 50MP.

Det är ännu inte sagt om ZTE Nubia Z50 Ultra kommer att lanseras i Europa, utan den finns för tillfället enbart i Kina.