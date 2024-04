Test: Garmin Forerunner 165 Music – Sportklocka med smartklocka

Betyg: 7/10 Knappar Få träningslägen

Skillnaden mellan en sportklocka och en smartklocka har blivit allt mer akademisk. Funktionerna man förväntar sig är ungefär desamma: Mätning av hälsodata, logga träningspass och få aviseringar från mobilen till handleden. Men det betyder inte nödvändigtvis att målgrupperna har vuxit samman, och det finns säkert ett segment användare som vet att de vill ha en sportklocka och inte en smartklocka.

Garmin har hittat en intressant lösning på det. Man gör helt enkelt många olika modeller baserade på ungefär samma hård- och programvara men som riktar sig till olika segment.

Jag känner därför igen det mesta i Garmin Forerunner 165 Music från Garmin Vivoactive 5 och Garmin Venu 3s som jag testade i höstas. Det finns definitivt skillnader i funktionsuppsättning, storlek på skärm och liknande, men det är småsaker jämfört med det som är välbekant.

Garmins Forerunner-serie vänder sig till de som definitivt står på sportklockesidan av den imaginära skiljelinjen. De kanske har haft många Forerunnerklockor förrut, de första kom för mer än 20 år sedan, och vill fortsätta att ha det.

Knapparna gör klockan

Så det yttre är välbekant för den som haft en Forerunner tidigare. Gummiarmband och plasthölje som bägge känns robusta. Och framför allt knappar. Det var först med förra generationen 2023 som Forerunner-serien över huvud taget fick pekskärm, och eftersom många fans föredrar att styra klockan med knappar, till exempel under pågående löprunda, så är knapparna kvar, och du kan styra klockan med pekskärmen, eller med knappar, vilket du föredrar. Där Garmin Vivoactive har två knappar och Venu har tre har Forerunner 165 Music hela fem knappar. Där är valknapp, bakåtknapp, stega upp och ner i menyer, och den fullständigt anakronistiska light-knappen. Fram till för ett par år sedan hade Forerunner-serien en e-pappersteknik till skärmen, och lightknappen gav då bakgrundsbelysning. Nu är det en Amoledskärm men lightknappen är kvar, framför allt tänder och släcker den skärmen.

Jag ser mig som en renodlad pekskärmstyp och är därför överraskad av hur mycket jag uppskattar att ha fysiska knappar att skrolla runt och välja med. Det hjälper ju att knapparnas funktion är markerade på ramen runt skärmen ifall man glömmer vilken som är vilken.

Själva skärmen är rätt liten i förhållande till klockans storlek men man maskerar det väl med gränssnittets och urtavlornas utformning och skärmen är ljusstark med klara färger. Om jag sveper eller klickar mig uppåt eller neråt från urtavlan känner jag igen de små widgetar med information om steg, puls väder med mera som ligger som ett konstant flöde och som du kan välja eller klicka på för mer information, precis som i de andra Garmin-klockorna jag nämnt. Klockan mäter puls, steg, hjärtrytm, sömn, antal trappor med mera och i appen presenteras detta på ett tydligt och överskådligt sätt.

I appen kan du ställa in vilka appar som får skicka aviseringar till klockan och det är klokt att begränsa det så att den inte surrar hela tiden. Är det ett meddelande från en chatt-app kan du svara på meddelandet med något av de förskrivna textmeddelanden som du kan komponera själv i appen, till exempel ja, nej, ok och jag kan inte svara just nu. Du kan ladda ner urtavlor och det finns även en appbutik med tredjepartsappar. Här finns även larmfunktioner om du skulle ha onormal puls eller om du skulle ramla.

Pepp varje morgon

Jag är särskilt förtjust i Garmins morgonrapport, där du när du vaknat får veta hur du sovit, hur vädret kommer bli under dagen och hur din balans mellan fysisk ansträngning och vila har varit med ett förslag om att detta är lämpligt som en dag för att prestera eller ta det lugnt.

Träning är förstås huvudnumret i en träningsklocka som Garmin Forerunner 165. Du kan enkelt starta ett träningspass med knapparna och får utförlig information under pågående träning. Du kan få coachning av olika slag till din träning. Du kan blippa betalningar med klockan om du behöver köpa något att dricka när du sprungit klart, och väljer du den lite dyrare Music-varianten kan du koppla bluetooth-headset till klockan och lyssna på Spotify-spellistor du laddat ner i förväg.

Ändå är det här jag mest märker att detta är instegsmodellen i Garmins Forerunner serie. Det finns jämförelsevis få träningslägen och av de totalt 28 som finns varav en del måste läggas till manuellt är det till exempel inget som passar om jag vill göra lite varierad styrketräning men inte att klockan ska försöka hålla reda på set och pauser (den kommer även försöka räkna hur många repetitioner du gör men den gör det inte bra).

Väljer du någon av de dyrare Forerunner-modellerna får du fler träningslägen och mer detaljerad data. Det känns lite som Garmin håller tillbaka funktioner bara för att kunna ta mer betalt för dem, och det kan man ju tycka vad man vill om. Garmin Forerunner är inte direkt billig den heller, men det gäller för Garmins klockor generellt, jämfört med andra modeller i sortimentet hör den till de billigare.

Garmin uppger batteritiden i smartklockeläge som upp till 11 dagar. Jag vet inte riktigt hur de gör då, för jag får strax under en vecka utan att ha always on-display påslagen eller att jag loggar särskilt många träningspass. Det är en hygglig batteritid oavsett.

Garmin Forerunner 165 fungerar utmärkt både som smartklocka och träningsklocka, och det är väl egentligen bara de verkliga träningsnördarna som behöver någon av de dyrare Forerunner-modellerna. För oss andra är valet mellan Forerunner 265 och klockorna i Venu eller Vivoactive-serien inte lika självklart, men gillar du fysiska knappar får du det mesta andra på köpet med Forerunner 265.