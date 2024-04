Test: 3 nya Nothing-headset – från billigt till bäst

Nothing Ear, Nothing Ear a och Buds från CMF by Nothing

Med tre headset från en och samma tillverkare, med många likheter, men även kraftigt skilda prislappar, får vi en tydlig och pedagogisk bild av skillnaden mellan dyrt och billigt och vad du faktiskt får för pengen du betalar.

Design och omsorg om varje detalj är något av Nothings signum. De har ännu inte, varken när det gäller telefoner eller headset givit sig in i den verkliga flaggskeppsklassen, så det handlar om funktion och design men alltid med en prislapp som fler än några få ska ha råd med.

Överlag erbjuder alla tre par hörlurar förvånansvärt snarlika specifikationer. De har ungefär lika lång batteritid, de har ungefär lika stora högtalarelement, de har alla brusreducering, de använder samma app i mobilen för inställningar och de satsar alla på design. Ändå, ska vi snart se och höra, skiljer sig upplevelsen tydligt åt.

Ljudet och brusreduceringen

Jag börjar att sätta mig på ett lagom stökigt tåg och kopplar alla tre headseten till en och samma telefon. På tåget kan jag ju både utvärdera musikljudet, lyssna på samma låtar i vart och ett av headseten och dessutom ha användning för brusreduceringen. När brusreducering generellt är som allra bäst, och det förutsätter både förstklassig teknik och bra passform i örat, så kan det vara rent magiskt. De här tre paren lurar lyckas inte leverera den där stängda bubblan som gör att man kan ha lurarna på sig utan musik och bli bortkopplad från omgivningen. Däremot är det tydligt i alla tre hörlurarna att brusreduceringen när du spelar musik bidrar tydligt till helhetsupplevelsen. Det märker man inte minst om man dristar sig till att i appen stänga av brusreduceringen.

Nothing Ear

Dyraste lurarna Nothing Ear levererar bra dynamik i ljudet med tydlig bas och tydlig brusreducering. När jag direkt under tågfärden istället byter Buds, de billigaste lurarna upplever jag därför att minst två tredjedelar av ljudbilden abrupt kapas. Djupet i ljudet, basen, dynamiken och väldigt mycket av brusreduceringen försvinner här. Visst är det betydligt billigare lurar, så skillnaden är väntad. Faktum är att skillnaden i pris är ju ungefär 3 gånger, så upplevelsen speglar det, att du får vad du betalar för. Den som först lyssnat på Nothing Ear och kan jämföra kommer ha mycket svårt att efter det nöja sig med Budsen från CMF by Nothing.

Mellanmodellen Nothing Ear a placerar sig som väntat i just mitten. Den har mer gemensamt med de dyrare lurarna, men har ett obalanserat ljud med mer diskant och inte mycket dynamik, framförallt saknas den bas som de dyrare lurarna adderar.

Etui och ergonomi

Nothing Ear A

Jag stöter först på problem. Det är en sån dag med aprilväder och för kallt klädd med stelfrusna fingrar i snöblandat regn försöker jag fumlande öppna etuiet till Nothing Ear a. Det visar sig väldigt svårt. Det här är så klart mer eller mindre en engångshändelse, jag har inga problem att få upp det annars, men det är ändå en nackdel. Ytan man kan greppa om är ovanligt liten. De båda andra etuien, Nothing Ear och Buds från CMF by Nothing är mer bastanta och enklare att hantera. Det är tydligt att Nothing med sina två headset satsat mer på design och detaljer, medan CMF by Nothing avstår de genomskinliga detaljerna till förmån för något betydligt enklare. Det ser helt enkelt billigt ut, men är ju det också. Dock inte helt utan finess. Ett snurrhjul i kanten har ett fäste som du kan fästa ett armband i. Något sådant följer dock inte med.

App och funktioner

På pappret, när jag inför testandet läser på om de tre olika headseten är det förbluffande hur lika, trots prisskillnaden, som funktionerna är. I produktinformationen höjs även förväntningarna på det billigaste av headseten som sägs ha förbättrade akustiska komponenter, realtidsisolering av bakgrundsljud. Det ska erbjuda ett expansivt ljudlandskap med djup bas, sägs det alltså, men det har vi ju redan märkt att det levde de inte upp till.

Samma app till alla tre

Även om funktionerna till stor del är desamma med enkelt uttryckt bra ljud och effektiv brusreducering så är det klara skillnader på hur bra de är.

När det gäller appen dock så är det samma app som används till alla tre headset. Här sköter du inställningar. Till exempel kan jag i alla tre ändra hur touchkontrollerna ska fungera, anpassa equalisern eller hitta borttappade öronsnäckor. Särskilt anpassad equaliser är ett imponerande erbjudande i de billiga lurarna, mer väntat i de dyrare. En skillnad är dock att med Nothing Ear kan du skapa och dela anpassade ljudprofiler och det kan du inte med de enklare lurarna.

Samtal

Buds från CMF by Nothing

Nu har vi gått igenom det mesta kring likheter och skillnader mellan de olika headsetet, men vi ska avsluta med hur de är för samtal. På pappret har de alla teknik för att filtrera bort störande omgivningsljud under samtal så att du ska höras bra i alla situationer. Det faktiska resultatet är kanske precis som vi väntar oss. Alla tre headset är relativt bra på att fokusera på din röst och filtrera bort brus och störande ljud i bakgrunden, men på vilket sätt och hur effektivt de lyckas skiljer sig tydligt. Buds från CMF by Nothing plågar oss med störande, skarpa missljud och burkigt samtalsljud. De dyraste lurarna Nothing Ear å andra sidan har fint och klart ljud, medan Ear a ger mer störningar och röst som faller bort ibland.

Betyg: 5/10 Fakta CMF By Nothing Buds Mått: 33 x 20 x 24 mm (vardera hörlur) 55 x 55 x 23 mm (laddningsetuiet)

Vikt: 4,6 gram (hörluren) 43,7 gram (etuiet)

Bästa överföringsteknik: AAC

Storlek på högtalarelementen: 12,4 mm

Batteritid: 5,6 timmar med brusreducering, totalt upp till 24 timmar inklusive batterikapaciteten i etuiet. Medföljande laddningsfodralet laddas via usb-c.

Fuktskydd: Ja lurarna IP54, inte etuiet.

Pris: 690 kr Appen och hantering

Ergonomi Ljudet låter kapat

Marginell brusreducering

Betyg: 7/10 Fakta Nothing Ear Mått: 31 x 22 x 24 mm (vardera hörlur) 56 x 56 x 22 mm (laddningsetuiet)

Vikt: 4,82 gram (hörluren) 52 gram (etuiet)

Bästa överföringsteknik: AAC, Högupplöst ljud: LDAC, LHDC 5.0

Storlek på högtalarelementen: Keramisk på 11 mm

Batteritid: 5,2 timmar med brusreducering, totalt upp till 24 timmar inklusive batterikapaciteten i etuiet. Medföljande laddningsfodralet laddas via usb-c eller trådlöst.

Fuktskydd: Ja lurarna IP54, etuiet IP55.

Pris: 1890 kr Design och ergonomi

Bra dynamik i ljudet

Stöd för högupplöst ljud

Samtalskvaliteten Inte särskilt kraftfull brusreducering