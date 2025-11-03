Det här är Googles Pixelsnap

I en uppsättning telefoner som är mer lika föregående årsmodellen än några telefoner Google har gjort är den viktigaste nyheten helt klart Qi2. Qi är standarden för trådlös laddning, och Qi2 höjer den maximala laddhastigheten i standarden från 15 watt till 25 watt. Ännu viktigare är att laddare och mobiler med Qi2 ska fästa till varandra med magneter. På baksidan av mobilen finns ett magnetiskt område där laddaren fäster sig. Google kallar det Pixelsnap, men alla som har en Iphone undrar hur detta skiljer sig från Magsafe som finns på Iphone. Svaret är inte alls, Qi2 är en standardisering av Apples Magsafe. Att Apple delar med sig av en intern teknik till en standard hör verkligen inte till vanligheterna, men i detta fallet kan vi glädjas åt det.

Om du brukar använda trådlös laddare har du säkert svurit över hur svårt det är att passa in mobilen så att laddning faktiskt sker. Å andra sidan har du säkert också märkt att laddkontakten på mobilen kan slitas ut och börja glappa. På många sätt är alltså Qi2 den optimala kompromissen för att ladda mobilen, trådlös laddning som inte strular. Du kan också få smidigare powerbanker som bara låser sig mot mobilens baksida när du behöver ladda.

Androidvärlden har varit märkligt långsamma med att anamma Qi2, men med Pixel 10 hoppas vi på att proppen går ur och det kommer ett ekosystem både av mobiler och tillbehör även för Android.

