De viktigaste nya funktionerna i Googles Pixel 10-serie

Den största överraskningen är Voice Translation. Det är en funktion som låter dig i realtid översätta ett telefonsamtal med AI, och dessutom efterliknas din röst så att det låter som om det är du som pratar på det andra språket. Funktionen kan översätta mellan elva olika språk, och till vår stora förvåning är svenska ett av dessa elva språk. Samsung har en liknande funktion i sin Galaxy S25-serie, men Pixel 10 imponerar just med det där att rösten efterliknas på ett effektfullt sätt.

En annan funktion som vi får glädje av är Camera Coach. Det är en funktion som i kameraappen ska ge förslag på hur du kan göra bilden du tänker ta bättre, till exempel genom att gå närmare motivet eller flytta dig lite i sidled. Funktionen kan till och med föreslå alternativa kamerainställningar. För den som tycker det är svårt att ta bra bilder kan det vara en värdefull skola.

