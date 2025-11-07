Vilka är skillnaderna mellan Pixel 10 och 10 Pro?

Pixel 10 Pro kostar 2300 kronor mer än Pixel 10 i samma minneskonfiguration, och nu när Pixel 10 fått egen telekamera är det ytligt sett mindre än någonsin som skiljer de två modellerna. Därför kan det vara värt att gå igenom exakt vad mer man får för dessa 2300 kr

Minne: Pixel 10 har 12 GB arbetsminne medan Pixel 10 Pro har 16 GB. Enligt Google är det extra minnet till för att göra AI-upplevelsen så bra som möjligt för Pro-användarna. I praktiken kan förmodligen telefonen upplevas som lite snabbare i beräkningskrävande tillämpningar. Pixel 10 Pro finns också i en variant med 512 GB lagring utöver de 128 och 256 GB som bägge modellerna säljs i.

Skärm: Bägge mobilerna har 6,3 tum stor skärm i 20:9-format, men det är inte samma skärm. På Pixel 10 är upplösningen 2424 x 1080 pixel medan den på 10 Pro är 2856 x 1280 pixel. Pixel 10 Pro har också 10 procent ljusstarkare skärm, 2200 nits mot 2000 nits sett till maximal ljusstyrka över hela skärmen. Det här är skillnader som de flesta nog inte kan se med sina ögon. Pixel 10 Pro har också till skillnad från Pixel 10 så kallad LTPO-skärm. Det betyder att uppdateringsfrekvensen på skärmen kan justeras från 1 till 120 Hz istället för att bara växla mellan 60 eller 120 Hz. Det här är något som främst har betydelse för batteriåtgången, till exempel om du har always on-display påslaget på din mobils skärm. En viloskärm behöver inte uppdateras ofta och då kan mobilen dra mindre ström om skärmen uppdateras med 1 Hz än om den gör det med 60 Hz.

Batteri: Pixel 10 har faktiskt ett något större batteri, 4970 mAh mot 4870 mAh, men skillnaden är så liten att den knappast lär märkas.

Kamerorna: Bägge modellerna har en huvudkamera, en vidvinkelkamera, en telekamera och en selfiekamera, men ingen av kamerorna är samma mellan modellerna. Huvudkameran har på Pixel 10 Pro en sensor på 50 megapixel och en storlek på 1/1,3 tum, av allt att döma samma sensor som i Pixel 9. Pixel 10 har istället en halvtumssensor med 48 megapixel, en nedgradering mot Pixel 9 och troligen samma sensor som används i Pixel 9a. Nu var kameran i Pixel 9a överraskande bra i jämförelse med Pixel 9, så den skillnaden kommer nog inte märkas så mycket. Även när det kommer till vidvinkelkameran har Pixel 10 nedgraderats från kameran i Pixel 9 till den i Pixel 9a medan Pixel 10 Pro har samma vidvinkelkamera som i Pixel 9, så här är skillnaden större. När det kommer till telekameran har bägge mobilerna fem gångers förstoring, men Pixel 10 Pro har en 48-megapixelsensor på 1/2,55 tum (återigen samma som i förra årets modell) medan telekameran i Pixel 10 är på 10,8 megapixel med en sensor på 1/3,2 tum. Både upplösningen och storleken lär göra skillnad och ge Pixel 10 betydligt sämre zoombilder. Selfiekameran slutligen är på 10,5 tum i Pixel 10 och 42 tum i Pixel 10 Pro. Här har vi inga uppgifter om sensorstorlek.

AI: När du köper en Google Pixel 10 Pro ingår ett års Google AI Pro i priset. Det inkluderar även videogenerering med Veo 3 och 2 GB molnlagring på google Drive. Google AI Pro kostar 255 kronor i månaden, så det i sig räcker för att täcka upp och överträffa skillnaden i pris mellan mobilerna, men då ska du ju vilja ha funktionen till att börja med.

