Vilka är skillnaderna mellan Pixel 10 Pro och Pixel 10 Pro XL?

Skillnaderna här är små och handlar huvudsakligen om storleken. Skärmen på Pixel 10 Pro är på 6,3 tum och på XL 6,8 tum. Pixel 10 Pro XL har högre skärmupplösning men på grund av att skärmen också är större blir pixeldensiteten något lägre. Pixel 10 Pro har förstås också större dimensioner och väger mer. Den har också andra lagringskonfigurationer och säljs med 256, 512 eller 1024 GB lagring i stället för 128, 256 eller 512 GB. Arbetsminnet är dock 16 Gb på bägge modellerna.

Skillnaden i batteristorlek är förvånande liten, 5200 mAh i den större mot 4870 mAh i den mindre. Däremot laddar Pixel 10 Pro XL snabbare med 45 watt mot 30 watt maximalt i Pixel 10 Pro.

