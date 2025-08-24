-
Pixel 10 och Whatsapp pratar via rymden
Google Pixel 10 stöder satellitsamtal i WhatsApp
I ett exklusivt samarbete mellan Whatsapp och Googles nya Pixel 10 erbjuda röst- och videosamtal via satellit.
Google har meddelat att Pixel 10, 10 Pro och 10 Pro XL blir de första enheterna som kan göra röst- och videosamtal över satellit genom Whatsapp. Funktionen lanseras den 28 augusti, samma dag som telefonerna släpps i butik. Utannonseringen gjordes av Made by Google och bekräftades kort därefter av Whatsppp på samma plattform.
Tjänsten kräver fri sikt mot himlen och att teleoperatören deltar i satellitprogrammet, något som ingen av de svenska operatörerna gör för tillfället. Samtalen medför extra avgifter utöver vanliga abonnemangsavgiften, och Google varnar också för att samtalen kan få högre fördröjning än vanliga mobilnätverk.