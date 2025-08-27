Test: Google Pixel 10 Pro – Mobiltelefon och kraftfull AI-plattform

Betyg Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 9/10 System & program 8/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 84% Imponerande AI-funktioner Kamerorna Skärmen Trådlös laddning med Qi2 Batteritiden Många funktioner saknas för svenska användare

Googles Pixel-serie av mobiltelefoner kan sägas vara Googles eget ideal av hur en Androidmobil ska vara. Här är ingen annan inblandad i formgivning eller programvara, det är bara Googles egen design, systemversion och appar. Det är också något av en demonstrationsplattform för ny programvara. Många av Googles Androidfunktioner kommer först, och ibland bara, till Pixel. De senaste åren är det förstås landvinningar inom AI som Google vill visa upp. Men sett till den fysiska konstruktionen utmärker sig Pixel 10 Pro genom att inte utmärka sig från föregångaren.

Tidigare Pixel-mobiler har varit i ständig utveckling, med ett formspråk som förändrats från generation till generation. Pixel 10 Pro är däremot i det närmaste identisk med Pixel 9 Pro, man får kolla efter detaljer som sim-kortluckans placering för att se skillnad på dem. Den är också mycket lik den billigare systermodellen Pixel 10. Pixel 10 Pro har matt glasbaksida och blank ram där Pixel 10 har matt ram och blankt glas. Det här märker jag inte mycket av när jag har de silikonskal på som Google skickat med mitt testexemplar men som inte ingår. Jag får hålla reda på vilken färg på skalet jag använt på vilken mobil, för de passar till bägge.

Den viktigaste hårdvarunyheten är utan tvivel Pixel Snap. Det innebär att du kan använda trådlösa laddare med magnetfäste, till exempel batteripack som du bara knäpper fast mot mobilens baksida. Funktionen är identisk med Apples Magsafe, och bägge följer Qi2-standarden så tillbehören är kompatibla med varandra.

Den jag testar är alltså den mindre Pixel 10 Pro, det finns även en större Pixel 10 Pro XL. Pixel 10 Pro är inte supersmidig till storleken den heller, den är på marginalen men ändå märkbart större än Samsung Galaxy S25 eller Iphone 16 och därmed mindre enhandsvänlig.

Det är inte bara utseendet som är identiskt med förra årets modell, även kamerauppsättningen är nästan exakt densamma. Huvudkameran är på 50 megapixel med en 1/1,31 tum stor sensor, en vidvinkelkamera på 48 megapixel med en mindre sensor och en periskopkamera på 48 megapixel med 5 gångers zoom. Huvudkameran har enligt Google fått dubbelt så snabb optisk bildstabilisering, vilket främst borde märkas på videofilmning och mörkerfoto.

Kameran är mycket riktigt bra på mörkerfoto, ja den är bra på det mesta. När jag jämför med Samsung Galaxy S25 och Google Pixel 10 är Pixel 10 Pro bäst i nästan alla situationer, även om skillnaden inte är gigantisk. Färgåtergivningen är för det mesta fin och om man zoomar in i bilderna är skärpan utmärkt. Vidvinkelkameran är lite sämre, men bra för att vara vidvinkelkamera.

AI-assisterad zoom

Telekameran använder den höga upplösningen på sensorn för zoom upp till 10 gånger, men sensorn är inte så stor så resultatet blir inte alltid så imponerande som man tror. Du kan zooma in med upp till 100 gånger, och efter 30 gångers förstoring kickar en ny funktion som heter Pro Res Zoom in, som efterbearbetar bilden med AI för att få den skarpare. Den här funktionen saknas i både Pixel 9 Pro och Pixel 10. Resultatet är både imponerande och lite provocerande.

Jag provar till exempel att fotografera en bokhylla med 100 gångers förstoring från rummet bredvid så att jag bara får detaljer från bokryggar. Bilden före bearbetning är förstås suddig men ändå imponerande bra för att vara 100 gångers förstoring tycker jag. Bilden efter bearbetning är däremot knivskarp in i minsta detalj. Väldigt imponerande, tills jag går till bokhyllan och tittar efter. Det visar sig då att AI-bearbetningen helt enkelt hittat på och broderat ut detaljer.

Mest märkbar blir effekten om jag fotar skyltar på långt håll. Då blir det tydligt att bildbehandlingen inte förstår bokstäver och hittar på nya tecken. Bäst blir resultatet på mer abstrakta motiv, som en stege på ett plåttak, där det inte finns så mycket detaljer som kan bli fel.

Det finns inget smusslande med funktionen, det är tydligt när den aktiveras att en AI-baserad efterbearbetning sker, och du får dessutom bilden både med och utan bearbetning så du kan välja själv vilken du vill använda. Men jag tycker att Pro Res Zoom-bilderna borde få en vattenstämpel som visar att de är delvis AI-genererade, för det är de.

Inte snabbare

Funktionen är möjlig tack vare Googles nya Tensor G5-chipset som driver telefonen. Det är alltså femte generationen sedan Google började designa sina egna systemkretsar och enligt Ggoogle innebär chippet det största hoppet i prestanda hittills. Framför allt då vad gäller AI-beräkningar. För vanlig beräkningskraft är ökningen mer blygsam och när det gäller grafikprocessorerna säger Ggoogle ingenting mer än att chipsetet inte stödjer raytracing, som konkurrenternas chipset gör. Man har bytt processorkärnor för grafikkretsarna och det mesta tyder på att Tensor G5 faktiskt är långsammare på detta. Det märker vi i våra prestandatester, där Pixel 10 Pro oftast presterar sämre än Pixel 9 Pro, för att inte tala om betydligt sämre än konkurrenter som Samsung och Apple.

Sedan kan jag inte på rak arm komma på någon situation där det spelar någon större roll. Det märks i 3D-animeringarna i prestandatesterna men inte i något av de spel jag kör, och definitivt inte i användargränssnittet som känns så snabbt som jag kan önska mig.

Gränssnittet, ja det är förstås Googles eget på Android 16. Google lovar som vanligt sju år av systemuppdateringar, säkerhetsuppdateringar, och feature drops med nya funktioner. Google har gjort en stor grej av att man uppdaterat formspråket till det nya Material 3 Expressive, en hel omgörning av systemets utseende alltså. Ärligt talat, man måste nog vara formgivare för att märka skillnaden, för det är väldigt likt hur det såg ut innan. Ibland kan jag känna skillnader, till exempel i animeringen när jag byter skärm. Jag tycker snarare övergångarna känns mindre mjuka och naturliga än mer som Google säger, men det är säkert en vanesak. Ingen behöver i alla fall oroa sig för att behöva lära om var knapparna sitter och liknande i det nya systemet. Det mesta är sig helt enkelt otroligt likt.

Om kamerorna är desamma, formen är densamma och processorerna visserligen är nya men inte snabbare kan man ju fråga sig om det över huvud taget finns någon mening med Pixel 10 Pro som ersättare till Pixel 9 Pro. Men vi ska inte underskatta den där ökade beräkningskraften för AI-beräkningar. I många fall är den abstrakt och svår att mäta. Använder du Gemini mycket kanske du märker av snabbare respons men det är inget jag tänker på. I andra fall har det lett till helt nya funktioner. Pro Res Zoom nämnde jag tidigare. En annan ny funktion är liveöversättning av telefonsamtal. Vi är vana vid att Googles AI-funktioner när det gäller språk inte kommer till Sverige, men när AI-översättning av telefonsamtal lanseras mellan 11 språk är hör och häpna svenska ett av dem.

Liveöversättning av telefonsamtal har vi tidigare sett bland annat från Samsung men Googles funktion utmärker sig genom att översättningen dessutom efterliknar rösten på de som talar. Detta alltså utan att du behöver träna in funktionen på din röst.

Resultatet imponerar. Översättningen sker med viss fördröjning vilket är helt oundvikligt då olika språk har olika ordföljd så översättning kan inte göras förrän du avslutat en mening. Den jag pratar med låter inte exakt som den verkliga personen i översättningen, men nog är det imponerande nära. Jag skulle säga att tonen ofta är helt rätt, och det mer är det jämna och lugna tonfallet som låter just som en robotröst.

Ta bättre bilder

Camera Coach är en annan funktion värd att nämnas. Det är en knapp du trycker på i kameraappen. Efter lite analys av vad du har i sökaren får du lite olika förslag på vad du ska fokusera på. När jag till exempel pekar på diskbänken undrar den om jag vill fota fruktskålen, tekoppen eller det allmäna stöket. Sedan får jag steg för steg-instruktioner för hur jag kan vinkla kameran och zooma in eller ut för bästa bild. Det är inte ett snabbt sätt att fota på, och en del av instruktionerna kan vara svårtydda (vad menar appen med “rama in?”) men för den som vill lära sig att ta bättre bilder är det en klart intressant funktion.

En tredje ny AI-driven funktion är den nya dagboksappen som bara finns i Pixel 10-mobilerna. Du kan välja vilken typ av dagbok du vill skriva, från betraktelser om livet till aktiviteter eller träningsdagbok och du kan välja mer än en kategori. Sedan kan du skriva och lägga till bilder till dina dagboksblad. AI-funktionen i det hela är dels att du får förslag på bilder och saker att skriva om, dels ska appen kunna dra slutsatser över tid. Förslagsdelen ska enligt det material vi fått inte fungera på svenska, men det gör den i alla fall i vårt testexemplar.

På andra områden känner vi igen oss i att vi får en vingklippt Pixel-mobil på den svenska marknaden. Tangentbordsappen Gboard ska till exempel kunna korrigera både stavning och grammatik, men bara på engelska, och det nya AI-kopplade skärmdumpverktyget nämns över huvud taget inte i det svenska pressmaterialet och det finns inte heller på mobilen jag testar.

Mobilens skärm är riktigt bra,skarp, snabb och ljusstark. Jämfört med Pixel 9 Pro har den fått högre maximal ljusstyrka, men bara med 10 procent så skillnaden är inget man tänker på. Det förbättrade högtalarljudet märker jag däremot. Det är verkligen ett brett och rikt ljud som gör sig bra när jag tittar på film.

Batteritiden har aldrig varit Pixeltelefonernas styrkor, och det är det inte här heller. De flesta andra tillverkare tweakar ju Androidsystemet för att göra telefonerna mer strömsnåla, men det kan ju knappast Google göra när det är de som designat systemet till att börja med. Vi får alltså en skärmtid under snittet i vårt test, men i praktisk användning har Pixel 10 Pro inte dramatiskt sämre batteritid än till exempel Samsung Galaxy S25.

Pixel 10 Pro är en riktigt bra toppmodell. Det är också en toppmodell som är närmast identisk med förra årets modell. Skillnaderna är subtila och huvudsakligen kopplade till de nya AI-funktionerna. Är de inget som intresserar dig kan du spara en slant och välja förra årets modell.

Frågor och svar

Ingår Google AI Pro i priset? Ja, du får ett års Google One med AI Pro och 2 TB Google Drive med Pixel 10 Pro (men inte med Pixel 10). Är detta en funktion du använder så motiverar bara den prisskillnaden mellan Pixel 10 och Pixel 10 Pro.

Vilka är de tydligaste skillnaderna mellan Pixel 10 och Pixel 10 Pro? Kamerorna är bättre på Pixel 10 Pro, särskilt zoomkameran. Man märker också av att Pixel 10 Pro har lite bättre skärm.

Följer det med några tillbehör? inte om du inte räknar laddkabeln. Inget skal och ingen laddare alltså.

Ett Alternativ

Samsung Galaxy S25 är även den fullpackad med AI-funktioner, och har ett lite smidigare format. Men inte lika bra kameror.

Kameraexempel

Googles Pro Res Zoom med 100 gångers zoom, före och efter. Imponerande, men kolla texten.