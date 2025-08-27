Test: Google Pixel 10 – Toppmodell med genomtänkta kompromisser

Betyg Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 8/10 System & program 8/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 82% Kameror över snittet Trådlös laddning med Qi2 Imponerande AI-funktioner Batteritiden Många funktioner saknas för svenska användare

Google Pixel 10 och Pixel 10 Pro är mycket lika varandra till utseendet. Dessutom är Pixel 10 mycket lik Pixel 9, Googles design som utvecklats löpande från modell till modell i Pixelserien verkar här ha slagit sig till ro i en form med rätt mjuka former i ramen och en stor och rätt kantig kameraö. Tittar man noga på kameraön ser man att Pixel 10 har fått en extra kamera jämfört med Pixel 9, men det är inte samma kameror som på Pixel 10. Annars är det mest designelement som att Pixel 10 har matt ram och blank baksida medan Pixel 10 Pro har blank ram och matt baksida som skiljer dem åt. Vi har testat Google Pixel 10 och Google Pixel 10 Pro parallellt, och då telefonerna är väldigt lika rekommenderar vi att du även läser vårt test av Pixel 10 Pro här.

Pixel 10 är 2300 kronor billigare än Pixel 10 Pro så det kan vara värt att gå igenom skillnaderna så du vet vad du går miste om genom att välja den billigare modellen. För det första ingår ett år med Google One med AI Pro och 2 TB lagring i den dyrare modellen. Det här är en tjänst som normalt kostar 255 kr/månad, så om detta är något du betalar för i vanliga fall har Pixel 10 Pro betalt mellanskillnaden redan där.

I övrigt är skillnaderna att Pixel 10 har 12 GB arbetsminne medan Pixel 10 Pro har 16 GB, Pixel 10 har tre kameror liksom 10 Pro men alla kamerorna är av enklare typ, och Pixel 10 har även en lite enklare skärm.

Vi kan börja med skärmen. Den har Full HD-upplösning (Pixel 10 Pro har lite högre upplösning), är av Oled-typ och har 120 Hz uppdateringsfrekvens. Men den är inte av LTPO-typ, vilket innebär att den kan växla i uppdateringshastighet mellan 60 och 120 Hz, men inte gå ner i lägre frekvenser som skärmen på 10 Pro kan. Sett till funktioner betyder det att du kan ha Always On-display så att skärmen visar tid på Pixel 10, men på Pixel 10 Pro kan du även visa hela startskärmen nedtonad utan att det drar för mycket ström.

Lägger man telefonerna bredvid varandra syns det att Pixel 10 Pro har bättre skärm, men skillnaden är marginell. Även Pixel 10 har en skärm med rejält tilltagen maximal ljusstyrka som klarar sig utmärkt i direkt solljus.

Magnetladdning

Den viktigaste nyheten i hela Pixel-familjen är att enheterna nu stödjer standarden Qi 2.2. Det innebär dels att de kan laddas snabbare trådlöst, med upp till 25 watt istället för 15 watt, dels att det finns magnetfästen på laddarens baksida så att du kan knäppa fast laddaren utan att behöva passa in den perfekt. Du kan till och med hänga på reservbatterier på enhetens baksida. Google kallar det Pixel Snap och har en rad kompatibla tillbehör, men det är exakt samma sak som Apples Magsafe i standardform, och Magsafetillbehör fungerar även med Pixel 10.

Google Pixel 10 har tre kameror på baksidan, huvudkamera, vidvinkel och tele. Precis som Pixel 10 Pro, men alla kamerorna har lägre upplösning, och det gäller även selfiekameran på framsidan. Här är det intressant att jämföra med Pixel 9 också. Jämfört med Pixel 9 har nämligen Pixel 10 fått en telekamera med 5 gångers zoom, men i gengäld har huvudkameran och vidvinkelkameran faktiskt blivit sämre.

Jag har testat kameran i Pixel 10 tillsammans med Pixel 10 Pro och Samsung Galaxy S25, som ligger i samma prisklass som Pixel 10, och rätt konsekvent, oavsett om jag testar i solljus, mörker, zoom eller vidvinkel, fördelar sig de tre mobilerna så att Pixel 10 Pro tar bäst bilder, Galaxy S25 sämst, och Pixel 10 lägger sig mittemellan. Ofta närmare Pixel 10 Pro än Galaxy S25. trots nedgraderingen av kamerasensorerna är det alltså en riktigt bra kamerauppsättning, och bortsett från extrem zoomfotografering är kamerorna i Pixel 10 Pro bara marginellt bättre i de flesta situationer.

Det är svårt att säga om de extra 4 GB arbetsminne gör skillnad på prestandan i Pixel 10 Pro jämfört med Pixel 10. Över huvud taget är det svårt att säga något om prestandan. Google har blockerat benchmarkapparna på våra förhandsexemplar, och när vi kringgår blockeringen får vi resultat som tyder på att chipsetet Tensor G5 faktiskt är långsammare än det Tensor G4 som sitter i Pixel 9-familjen.

Google själva hävdar att Tensor G5 ger kraftig ökning av beräkningsprestandan för AI-funktioner och mer marginella förbättringar i den allmänna processorkraften. Grafikprocessorerna nämns inte alls men vi vet att Google har bytt ut dem, och mycket tyder på att dessa faktiskt är långsammare än i Pixel 9. därför är det framför allt för 3D-krafik som man kan känna att Pixel 10 underpresterar för en toppmodell. I den mesta andra användning märker vi över huvud taget inte av att telefonen skulle vara långsam på något vis.

Diskret uppdaterat utseende

Telefonen levereras med Android 16, och är utlovad sju år av systemuppdateringar, säkerhetsuppdateringar, och så kallade Pixel Drops, där telefonen får nya systemfunktioner mellan systemuppdateringarna. Google har också uppdaterat användargränssnittet med det nya formspråket Material 3 Expressive. Eller nytt och nytt. Lägger man en äldre pixel bredvid Pixel 10 ser man att det finns skillnader, vissa knappar är större här, sitter lite annorlunda där. Men jag tror att för de flesta människor är det svårt att se skillnaden, det är definitivt inte någon dramatisk skillnad.

Pixel-serien är på många sätt Googles demonstrationsplattform för ny programvara och de senaste åren har det betytt nya AI-funktioner. det har varit ett sorgligt kapitel för oss svenskar, för så fort en funktion involverar språk eller bildtolkning så har funktionen strukits från svenska exemplar, och vi har fått mobiler där förvånansvärt lite är unikt för Pixel.

Därför blir jag glatt överraskad av funktionen för liveöversättning av telefonsamtal. Med AI kan telefonsamtal direktöversättas på 11 språk, och svenska är med på den korta listan.

Det går alltså till så att du ringer upp någon och anger vilket språk denne talar på. du får sedan det du säger översatt till den andres språk och vice versa. det hela sker med oundviklig fördröjning eftersom du måste säga hela meningar för att det du säger ska kunna tolkas. Det som imponerar mest är att översättningen dessutom efterliknar din röst, och en gör det imponerande väl och utan att den behöver tränas upp till det.

Kameracoachen

En annan funktion heter Camera Coach och finns i kameraappen. Du pekar med kameran på motivet och aktiverar funktionen så får du förslag på olika fokus i bilden, och hur du kan ändra vinkel och position för att förbättra bilden. Särskilt ovana fotografer kan säkert lära sig en hel del på detta, även om det förstås inte är en funktion för en snabb ögonblicksbild.

I Pixel 10 finns också den nya Dagbok-appen. Du kan välja vilken typ av dagbok du vill skriva, från betraktelser om livet till aktiviteter eller träningsdagbok och du kan välja mer än en kategori. I appen kan du skriva små texter och lägga till bilder. AI- ska sedan ge förslag på bilder och saker att skriva om, och den ska kunna dra slutsatser över tid. Förslagsdelen ska enligt det material vi fått inte fungera på svenska, men det gör den i alla fall i vårt testexemplar.

Alla nya AI-funktioner får vi dock inte i Sverige denna gång heller. Som exempel saknas ett skärmdumpverktyg som ska kunna analysera motivet och plocka ur text ur det, och en ny rättningsfunktion i Gboard som inte bara kan rättstava utan även korrigera grammatik och ge förslag på förbättringar i språket.

Om det nu är Googles Tensorkretsar eller att man inte trimmar systemet på samma sätt som andra tillverkare gör, men batteritiden är inte Pixels styrka och har aldrig varit. Det gäller även Pixel 10 som får ett batteriresultat under snittet för toppmodeller i den här klassen i vårt test. Det kan vara intressant att notera att den får längre batteritid än storebror Pixel 10 Pro.

Pixel 10 är en utmärkt mobil som är lätt att gilla. Vilken av den och Pixel 10 Pro som är det bästa köpet beror på om det är viktigt att ha bästa möjliga kameror och om du använder Google One. Är svaret på något av dessa två ja är det Pixel 10 Pro du ska ha.

Frågor och svar

Hur snabbt laddar Pixel 10? med upp till 30 watt med sladd.

Hur är fingeravtrycksläsaren? Den sitter i skärmen och har bra respons när jag testar.

Hur är högtalarljudet? Imponerande bra med bra stereokänsla, en av förbättringarna jämfört med Pixel 10.

Ett alternativ

Samsung Galaxy S25 är lite mer kompakt, men har sämre kameror.

Kameraexempel

Kamerorna i Pixel 10 är inte Googles bästa, men det betyder inte att de är dåliga. Färgåtergivningen och ljuskänsligheten är ofta utmärkta.