Betyg Apple Airpods Pro 3: 9/10 Effektiv brusreducering

Smidiga att använda Inte högupplöst ljud

Passformen brister under fysisk aktivitet

Dyra

Mycket riktigt blir det en wow-känsla när jag först provat ut rätt storlek på gummipluttar och sätter hörlurarna i öronen. Det blir nästan spöklikt tyst och det enda jag hör är min egen andedräkt. Såväl i kollektivtrafiken som på flygplan eller bara i öppet kontorslandskap skapar hörlurarna en privat sfär där jag inte störs av omgivningen.

Utmärkt brusreducering

Airpods Pro 3 har en ny form av gummipluppar som är täckta av ett skikt minnesskum för bättre passform och anpassning. Det följer med fem olika storlekar för att de ska passa i olika öron och när jag provar mig fram så är en större storlek klart bäst, men ett steg mindre lite mera bekväma. Lösningen blir att jag behöver de större för ljudets och brusreduceringens skull och får då vid tillfällen då och då justera hörlurarna och trycka in dem lite för att passformen ska bli optimal. Särskilt när jag tränar, springer, märker jag att lurarna börjar glida ur örat då och då så jag får agera. Det finns i inställningarna ett test för just passform och det signalerar att det är de större plupparna som ger bra passform i mitt fall.

Annons

Allt omgivningsljud försvinner dock inte. Jag kan till exempel höra vissa frekvenser av motorljud och knattret från mitt eget tangentbord hör jag fortfarande, men däremot är borrandet från ombyggnationen som för testandets skull lyckligtvis pågår i kontorshuset som bortblåst. När jag testar hörlurarna på flygplan är de fullgoda för att skärma av allt oljud och jag känner inget behov alls av att komplettera packningen med ett par större hörlurar med kåpa över öronen. Airpods Pro 3 har kraftigt förbättrad brusreducering, både tack vare de nya gummipluttarna och brusreduceringen i sig, i klass med bästa konkurrenten Sony.

Att brusreduceringen är kraftfullt förbättrad jämfört med tidigare modell är otvivelaktigt, men med de äldre Airpods Pro jag testat har jag märkt en försämrad effekt av brusreduceringen med tiden utan att riktigt kunna veta orsaken. Jag har rengjort lurarna och till och med köpt nya öronpluppar för att säkerställa att de är i bästa skick, men utan att det gjort någon skillnad. Alltid har effekten av brusreducerignen varit som bäst när Airpods Pro var helt nya. Därför är jämförelse av brusreducering mellan de nya Airpods Pro 3 och Airpods Pro 2 lite svåra att göra rättvist.

Annons

Betydligt bättre ljud

Ljudkvaliteten på musiken ger också intrycket av det som kommer från ett par större hörlurar med mer resurser, så även där har Apple lyckats. Jag märker av betydligt bättre basresurser än i tidigare modell och samtidigt är ljudbilden välbalanserad med fin detaljrikedom.

Annons

Apple har dock inte stöd för högupplöst ljud som många konkurrenter erbjuder när hörlurar kopplas till en Android-telefon med stöd för det. Jag kan därför förvånas över att så många artister använder Airpods för det är klart märkbar skillnad på vad du får här och vad högupplöst ljud med sitt djup och detaljrikedom ger.

Samtalsljudet är bra utan att vara exceptionellt. När jag för samtal i stökig miljö, med störande ljud runt omkring så märks det tydligt och min röst låter förvrängd när headsetet gör sitt bästa för att försöka skärma av buller. I ett otaligt antal telefon- och videomöten och andra sammanhang utan störningar så har dock ljudet både för mig och för de jag pratar med varit utmärkt.

Annons

Mer än ett headset

Sedan tidigare är Airpods Pro, även i tidigare versioner, mer än bara ett headset för musik, poddar och telefonsamtal. Apple erbjuder ett hörseltest i Airpods Pro och har du hörselnedsättning enligt det testet så kan du aktivera funktionen för att använda Airpods Pro 3 som hörapparat. Mitt test visar dock ingen hörselnedsättning, så jag har ingen möjlighet att testa det i praktiken.

Annons

En nyhet i Airpods Pro är möjligheten att få översättning i realtid och den funktionen kommer både Airpods Pro 2, Airpods 4 med brusreducering och dessa nya Airpods Pro 3 till godo. Inte för oss i EU dock ännu, så den funktionen är inte tillgänglig.

Tillgängliga är däremot de nya hälsofunktionerna så Airpods Pro 3 kan mäta din puls. Den här funktionen är alltid aktiv, så alltid när jag använder hörlurarna så mäts min puls löpande. Har du en Apple Watch som ju också mäter puls tillför det här inte något direkt och faktum är att det är först när jag tar av mig Apple Watch som hörlurarnas pulsmätning är aktiv, med Apple Watch på min handled mäts pulsen nästan utan undantag bara där. Apple uppger själva att den enhet av Apple Watch och Airpods Pro 3 som visat mest korrekt puls under de senaste fem minuterna är den som används.

Annons

Ett träningspass med Airpods Pro 3 startar du på Iphone, i Apples Fitness-app och då även få puls registrerad där via Airpods Pro 3. Är det ett löppass så kommer telefonen registrera gps-position och hörlurarna sköta pulsmätningen. Vill du använda någon annan app än Apples Fitness-app krävs att den appen i fråga har stöd för det och integrerats med Apple Hälsa.

Träningspass med pulsmätningen i Airpods Pro 3 initieras från Fitness-appen i Iphone. I Hälsa-appen kan vi se att pulsmätningarna från hörlurarna överensstämmer ungefär med de från Apple Watch. När jag använder både klocka och hörlurar samtidigt verkar i stort sett alltid klockans mätning vara aktiv och då rapporteras ingen puls från hörlurarna.

I Apples Fitness app kan vi alla starta ett nytt träningspass och få gps-position utritad även utan vare sig Apple Watch eller Airpods. När jag gör det och sedan sätter i mina Airpods Pro 3 i öronen tillkommer pulsmätning i informationen därifrån. Om jag däremot sätter i mina hörlurar först och sedan startar en träning så avbryts den så fort jag tar lurarna ur öronen. Det här gör att träningar ibland avslutas utan att jag haft den avsikten. Precisionen , när jag gräver djupt i Apple Hälsa-appen, kan jag se överensstämmer ungefär med vad min Apple Watch registrerar.

Annons

Precis som i tidigare varianter är en av de verkliga styrkorna med Airpods den täta integreringen med Apples andra produkter. Har du Iphone, Ipad och Mac-dator är det därför oöverträffat välfungerande så att ljudet direkt kopplas om du byter från Ipad till dator eller får ett Facetime-samtal på telefonen.





