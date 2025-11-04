Ios 26.1 har kommit med Apple Intelligence på svenska

Apple har nu släppt de väldigt AI-inriktade uppdateringarna till Ios och Ipad OS 26.1, där den stora nyheten är att Apple Intelligence nu går att använda på svenska. Det omfattar en uppdaterad Siri och en rad olika text- och bildverktyg, samt integrering av ChatGPT.

Utöver funktionsuppdateringarna finns även de sedvanliga säkerhetsuppdateringarna, buggfixarna och optimeringarna.

För att komma igång och se vad som Apple Intelligence kan erbjuda kan du läsa vår stora guide till Apple Intelligence.