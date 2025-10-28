Navigering i klockan med Huawei Watch

Bland de förinstallerade apparna i Huaweis senaste klockor, kan du hitta Petal Kartor. Det är sedan flera år Huaweis egen kartapp och fungerar ungefär som Google Maps eller Apple Maps. Appen finns faktiskt att ladda ner som vanligt både i Google Play-butiken och i Iphones Appstore.

Har du en Huawei-klocka och använder den med en Android-telefon kan du dessutom få väganvisningar direkt i klockans skärm, så länge du har mobilen med dig. Mobilen kan dock ligga kvar i fickan.

För att komma igång öppnar du Petal kartor i klockan och får då fram en qr-kod som hjälper dig installera Petal Kartor i din Android-telefon. Trots att Petal Kartor även finns för Iphone stöds funktionen inte där utan det måste vara en Androidtelefon.

Med appen Petal Kartor på plats i din telefon så kan du starta en navigering där och sedan, efter att du tackat ja till behörigheter som krävs, kan du få steg för steg-instruktioner direkt i klockans skärm.

Det här tipset är ett utdrag ur en längre artikel där vi tipsar om okända användningsområden och allmänna tips om Huaweis smarta klockor.