Apple jagar fortfarande förstaplatsen
Samsung säljer fortfarande mest
På en allmänt händelselös försäljningslista leder Samsung fortfarande före Apple och Xiaomi.
Den globala smartphone-marknaden växte med 3 procent under tredje kvartalet 2025 jämfört med samma kvartal 2024. Detta enligt analysföretaget Omdia.
I sedvanlig ordning dominerade Samsung och Apple marknaden. Samsung behöll sin position som största tillverkare med en oförändrad marknadsandel på 19 procent men ökade försäljningen med drygt tre miljoner enheter och landade på 60,6 miljoner enheter. Även Apple behöll sin marknadsandel på 18 procent och ökade antalet sålda enheter med två miljoner till 56,5 miljoner.
Även Xiaomi på tredje plats var i stort sett oförändrad då man ökade försäljning med 0,6 miljoner enheter och låg kvar på oförändrade 14 procent av marknaden.