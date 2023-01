Apple Watch Ultra i långtidstest – Vi går på djupet

Strax innan jag börjar testa Apple Watch Ultra är jag ute på löpträning med en vanlig Apple Watch. Det är vinter och beckmörkt, termometern visar minus 5. Efter två mils löpning signalerar klockan att batteriet är på upphällningen och efter 24 kilometer stängs den av. Då är jag tre kilometer hemifrån och får springa den sista biten utan musik i öronen och utan registrering av träning. Det hade inte hänt med en Watch Ultra, så det slipper jag alltså uppleva igen under tiden jag testar den här klockan.

Går på djupet

Jag inleder testandet genom att bege mig till simhallen och testa dykfunktionerna. Bassängen här är inte mer än två meter djup, så det blir inga omfattande dyk, men det blir ett kvitto på att sensornerna fungerar. Apple Watch Ultra har flera uppgraderingar av sensorer som vanliga Apple Watch saknar. Här finns en vattentemperatursensor och en djupsensor vilket gör att klockan så fort jag doppar armen i vattnet visar djup och vattentemperatur. Jag provar att dyka lite och kan mycket riktigt följa djupet direkt i klockans skärm. I simhallen passar jag även på att simma ett par längder i bassängen och låta klockan mäta. Jag hoppar i vid mitten av bassängen och det förvirrar klockan som mäter fel första sträckan för att sedan skärpa sig. Det märks tydligt att det är vändningarna vid bassängens slut som hjälper klockan att mäta distans. Genar jag och vänder innan kaklet räknas ändå en hel längd och just i vatten blir pulsmätningarna mer sporadiska eftersom klockan har svårt att mäta under de förutsättningarna. För mer avancerad dykning, då i havet och inte i den form som erbjuds i en simhall, kan appen Oceanic Plus ge mer ingående information och råd och den gör klockan till mer av en dykdator. Då är snorklingsläget gratis medan mer avancerade funktioner och varningar kostar 109 kronor i månaden för semesterdykaren eller 979 kronor per år för den som dyker mer regelbundet. Appels egen app Djup som följer med duger även den för snorkling som gratisdelen av Oceanic Plus riktar sig mot.

Inte så extrem

Mitt intryck av Watch Ultra efter ett par veckors testande är att den utger sig för att vara extrem utan att riktigt vara det fullt ut. Allt handlar om perspektiv. Jag ser mig absolut inte som extremsportare, men kan ändå se att Ultra innebär en rad fördelar jämfört med vanliga Apple Watch. Samtidigt som den batteritid Apple Watch Ultra erbjuder inte är något att skryta med när vi jämför med de klockor som leder i den grenen.

Med Apple Watch Ultra får jag normalt ut två dygns batteritid innan jag måste ladda den. Då har jag e-sim i klockan så att jag kan få notiser, strömma Spotify och skicka meddelanden även när telefonen inte är med. Det är den dock nästan alltid. Jag har aktiv låsskärm av och tränar ungefär en timme om dagen med gps aktiv och mäter min sömn med klockan på natten. Även med längre, lite mer extrema träningspass räcker alltså klockan en dag utan problem om den är laddad på morgonen. Med fulladdad klocka går batteriet efter en löparrunda på en timme och 20 minuter från 100 till 81 procent. En annan runda när jag strömmar Spotify tar batteriet under en timme och 40 minuter från 67 till 40 procent.

Inte så otymplig

Innan jag börjar använda Apple Watch Ultra är jag lite orolig för att den ska vara för otymplig och kännas tung på armen, men den är en oro jag snabbt kan släppa. Visst är Ultra lite större och tyngre. Den kan faktiskt vara nästan dubbelt så tung som en Apple Watch series 7 med aluminiumboett, men ändå innebär det inga obehag i vardagen eller ens när jag sover med klockan. Klockor som Samsung Galaxy Watch 5 Pro och Suunto 9 Peak Pro har båda i praktiken varit betydligt mera störande än Apple Watch Ultra är. Det är framförallt att klockan är avrundad i delen som ligger mot huden som gör att den ändå är bekväm och inte känns överdrivet mycket ens när jag sover med den på. Jag vet också av erfarenhet att armbandet du använder har väldigt stor inverkan på känslan, mer än vikten egentligen, så det kan också påverka hur klockan känns.

En av de första nätterna jag sover med klockan på så hävdar den, när jag på morgonen vaknar och ska studera sömnrapporten, att jag fått en aktivitetstimme mitt i natten när jag sovit, alltså varit uppe och rört mig i minst en minut. Det är inget jag med bestämdhet kan hävda är fel, men än mer osannolikt är att den även hävdar att jag tagit av mig klockan och sedan satt på den på armen igen, för under en hel timme har den inte kunnat göra några mätningar. Jag lutar starkt åt att det är en bugg, på samma sätt som jag ibland fått meddelande om att jag fått en ståtimme när jag bara suttit still. Ingen klocka mäter exakt rätt och Apple Watch Ultra är inget undantag från den regeln. Samma gäller för gpsen, men där tycker jag mig ändå märka färre avvikande registreringar än med andra klockor, den följer vägarna jag sprungit på bra. GPS kan visa fel framförallt när höga byggnader eller täta lövkronor blockerar signalerna och i några sådana utmanande områden har jag inte sprungit, så skillnaderna kan vara större där.

Fler funktioner

Apple Watch Ultra har utöver den tåliga boetten i titan, den större skärmen, den förbättrade gpsen med två frekvenser även andra egenskaper vanliga Apple Watch saknar. De två knapparna till höger är större och upphöjda för att kunna användas med handskar och du har en extra knapp på andra sidan. Den knappen, aktiveringsknappen, kommer jag först åt ganska ofta av misstag, när jag ska trycka på en av de andra knapparna och spjärnar emot med ett finger på motstående sida. Det är nog främst en vanesak, för visst går det att undvika. När jag väl lärt mig det så trycker jag dock in aktiveringsknappen av misstag bara när jag böjer handleden. Du kan välja vad knappen ska göra och det kan vara att starta en träning, starta ett dyk (för dykning finns inte som träningsform), starta tidtagarur eller något annat. Jag valde starta träning och efter ett antal startade träningar av misstag, som resultat av att jag bara böjt handleden stänger jag av funktionen helt. Ett långt tryck på knappen kan starta sirenen, men även det går att välja bort om du vill det.

Möjlighet till e-sim för uppkoppling utan mobil i närheten kommer med i Apple Watch Ultra liksom allt annat vi förväntar oss av en Apple Watch. Den kombinerar alltså vardagsklocka och äventyrsklocka i ett. På gott och ont. Det betyder att vi har konstant hälsomätning med puls, stegräknare, sömnspårning och att du kan betala med Apple Pay, få notiser och svara på dem med Siri, e-post, musik, meddelanden, syrenivå i blodet och så vidare. Liksom tillgången till App Store med andra träningsappar som Strava, Runkeeper, Ridely för ridning, Slopes för skidor, och Golf Gamebook samt Spotify, kalender, poddar och annat. Kort sagt får du här allt en vanlig Apple Watch ger och lite mer. Till ett betydligt högre pris, vilket gör att Apple Watch Ultra inte är för alla.