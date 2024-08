Dessa mobiler har inbyggd samtalsinspelning

Med tanke på alla hinder som lagts ut för samtalsinspelning i mobilen är det en smula överraskande att det finns mobiler med inbyggd samtalsinspelning. Kanske ännu mer överraskande att Googles Pixel-mobiler finns med på den listan. Tyvärr stödrer Pixelmobilerna inte samtalsinspelning i Sverige. Att Google kontrollerar både operativsystemet, telefonappen och hårdvaran gör det förstås lätt för dem att skräddarsy så att samtalsinspelning sker på ett säkert sätt som inte kan utnyttjas av spionappar. Google kan också skräddarsy så att de har kontroll över var funktionen fungerar, och Sverige är inte ett av de länderna. Det är oklart varför Google valt att göra så när samtalsinspelning är lagligt i Sverige.

Apple har också aviserat att samtalsinspelning kommer som funktion i nästa version av IOS. Det är ännu oklart om den funktionen i så fall kommer att vara aktiverad i Sverige.

Även Samsung har samtalsinspelning i vissa länder men inte andra. Äldre Huawei-mobiler kan också ha fungerande samtalsinspelning.

En tillverkare som däremot har samtalsinspelning i sina nya mobiler, som fungerar i Sverige, är Asus. Det gäller i tillverkarens nyare mobiler i Zenfone- och ROG Phone-serierna. En annan tillverkare som tillkännagett att det ska gå att spela in samtal på deras mobiler är Nothing. Enligt Nothing är funktionen aktiv i deras tidigare mobiler, men i CMF Phone 1 saknas funktionen, så vi kan till skillnad från med Asus mobiler inte med säkerhet bekräfta att funktionen finns där.

Mobiler med samtalsinspelning

Asus Zenfone 11 Ultra

Asus Zenfone 10

Asus Zenfone 9

Asus Zenfone 8

Asus ROG Phone 8 Pro

Asus ROG Phone 8

Asus ROG Phone 7 Ultimate

Asus ROG Phone 7

Asus ROG Phone 6

Asus ROG Phone 6D

Nothing Phone

Nothing Phone 2

Nothing Phone 2a

Om ni har en telefon utöver någon av dessa där samtalsinspelning fungerar får ni gärna maila och tipsa oss.

