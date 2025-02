För dig som vill ha en kompakt mobil: Vikbar ett alternativ

Här talar vi om vikbara mobiler som har mer eller mindre normalt format utfällda och som blir mindre och tjockare när du fäller ihop dem. Sett till vad som finns på den svenska marknaden talar vi då om Samsungs Galaxy Z Flip-serie och Motorolas Razr-serie. Bägge serierna kommer sedan förra året med en stor yttre skärm, stor nog att köra appar på.

Är detta lösningen för den som vill ha en kompakt mobil? Ja och nej. Är du bekymrad över vikten vinner du naturligtvis inget på att vika ihop mobilen, och har du den i byxfickan blir den snarare bylsigare än smidigare när den är dubbelvikt. Drömmer du å andra sidan om att kunna använda mobilen med en hand finns det definitivt möjligheter här, men även svårigheter.

Främst handlar det om att skärmformatet, mindre än hälften så stort och bredare än det är högt. Långtifrån alla appar fungerar som de ska i detta format, knappar kan försvinna så de inte går att använda, och när du matar in text täcks skärmen till stor del av skärmtangentbordet. Samsung ställer sig till och med så kallsinnig till appar på den yttre skärmen att du måste gå in i inställningarna för att slå på det och då tillåter man fortfarande bara ett ytterst fåtal. Samtidigt ger man möjligheten att via deras app Good Lock slå på appar på den yttre skärmen. Möjligheten finns där alltså, de har bara gjort det krångligt. Och även om inte alla appar funkar är det många som gör det, och du kan till exempel navigera, checka av inköpslistan och svara på meddelanden utan att öppna mobilen.

