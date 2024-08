Guide för dig som vill ha en liten, kompakt mobil

Under ett antal år blev mobilerna bara större och tyngre. Den utvecklingen har nu någorlunda stabiliserats, men för den som föredrog det format mobilerna hade för tio år sedan är det en mager tröst. Men en del mobiler är trots allt mindre än andra, och föredrar du en mobil som går att använda med en hand, tar mindre plats i fickan eller inte är så tung kan den här guiden hjälpa dig om du ska köpa en ny mobil.

Varför finns det inga små mobiler?

Dels finns det ett antal praktiska skäl till att mobilerna blivit större. Vi använder mobilerna mer intensivt och med fler appar som körs i bakgrunden, och förväntar oss bibehållen batteritid. Fast samtidigt är skärmen mobilens största energitjuv, och mindre mobil ger också mindre strömåtgång från skärmen. Det är inte nödvändigtvis proportionerligt så viss sanning finns det ändå i att mindre mobiler får kortare batteritid. Vi har ju också vant oss vid att mobilerna klarar sig längre på en laddning än de gjorde för tio år sedan. Även om det kanske är svårt att minnas idag får du ut betydligt mer skärmtid från en Iphone idag än för tio år sedan.

Ett annat problem är att de allt snabbare systemkretsarna genererar allt mer värme som måste ledas bort med vätskekylningspumpar och grafenplattor. Det är lättare ju större mobilen är. Fast det gäller systemkretsarna i toppmodellerna. Mellanprismodeller blir sällan särskilt varma och det borde därför åtminstone gå att göra billigare mellanprismodeller i kompakt format.

Sanningen är snarare den att det inte finns små mobiler för att de inte är efterfrågade. Det kan vara svårt att föreställa sig för oss här i Sverige, där var och varannan person önskar sig en mindre smartphone, men det är främst i Norden och Tyskland kompakta mobiler är populära.

Belägg för detta fick vi när Apple gjorde en ambitiös satsning på små kompakta mobiler i form av Iphone 12 Mini och Iphone 13 Mini. De ska ha varit Apples med marginal sämst säljande mobiler under tiden de ingick i företagets utbud och efter två år lades varianten ner. Den förklaring som gavs var att folk önskade sig så lång batteritid som möjligt av sina mobiler, och rätt eller fel ansågs Mini-mobilerna ha för dålig batteritid.

Idag finns det alltså få motsvarigheter till Iphone Mini, vare sig med Ios eller i Androidvärlden. men det finns åtminstone större och mindre mobiler, och vi ska hjälpa dig att hitta de mer kompakta alternativen.

Finns det ens någon som gör små smarta minimobiler?

Det finns en tillverkare som heter Unihertz som gör anspråk på att fylla nischen för kompakta mobiler. De är baserade i Shanghai och finns inte att köpa i svenska butiker, men till exempel webbutiken E-ville som säljer i Sverige har dem i sitt sortiment. De finanisierar även nya modeller via Kickstarter. På deras hemsida hittar man en lång rad mobiler i kompakt format.

Den enda mobil från Unihertz vi testat var en kompakt men tålig mobil som hette Atom L. Vi tyckte att den uppfyllde målet att vara kompakt och tålig, men att telefonen var buggig och med många språkfel när man valt svenska som språk, samt att kameran lämnade en hel del att önska. Det var å andra sidan 2021, och vi kan inte uttala oss om hur deras produkter utvecklats sedan dess.

Vad är för- och nackdelarna med en kompakt mobil?

Det kan finnas många skäl till att vilja ha en kompakt mobil, men om vi ska fokusera på en fördel så är det att telefonen går att använda med en hand. En mobil modell större idag är rätt och slätt omöjlig att använda med en hand, Du kanske kan låsa upp den och läsa ett meddelande, men ska du skriva ett meddelande når inte tummen över hela skärmen och telefonen blir för topptung för att du ska kunna behålla greppet samtidigt som du skriver.

Apple och Google underlättar inte precis enhandsanvändandet heller, ofta är knappar du måste trycka på i skärmens överkant dit du inte når med den hand du håller mobilen i.

De mobiler i kompaktare format som finns idag går nätt och jämnt att använda med en hand, åtminstone om du inte har för små händer, och åtminstone till vissa saker där du inte behöver nå toppen av skärmen.

Nackdelen med en mindre mobil är att det mesta på skärmen också blir mindre. Särskilt om du börjar bli äldre och synen blir sämre kan det bli svårt att titta på film på en för liten skärm. Textstorleken kan du anpassa, men innehållet på skärmen kanske inte ser lika snyggt ut då, med fula radbrytningar.

Att mindre mobiler har sämre batteritid är inte heller taget helt ur luften. Många av dem har mindre storlek på batteriet, men inte alla. Generellt kan man säga att storleken på batteriet och på skärmen går hand i hand, så tillvida att du får ungefär lika mycket skärmtid ut ur en kompakt mobil som ur en större, men om du kör appar som du märker tömmer batteriet fortare än vanligt, så kommer detta att märkas mer på en kompakt mobil än på en större mobil.

Vikbara mobiler, är det lösningen?

Här talar vi om vikbara mobiler som har mer eller mindre normalt format utfällda och som blir mindre och tjockare när du fäller ihop dem. Sett till vad som finns på den svenska marknaden talar vi då om Samsungs Galaxy Z Flip-serie och Motorolas Razr-serie. Bägge serierna kommer sedan förra året med en stor yttre skärm, stor nog att köra appar på.

Är detta lösningen för den som vill ha en kompakt mobil? Ja och nej. Är du bekymrad över vikten vinner du naturligtvis inget på att vika ihop mobilen, och har du den i byxfickan blir den snarare bylsigare än smidigare när den är dubbelvikt. Drömmer du å andra sidan om att kunna använda mobilen med en hand finns det definitivt möjligheter här, men även svårigheter.

Främst handlar det om att skärmformatet, mindre än hälften så stort och bredare än det är högt. Långtifrån alla appar fungerar som de ska i detta format, knappar kan försvinna så de inte går att använda, och när du matar in text täcks skärmen till stor del av skärmtangentbordet. Samsung ställer sig till och med så kallsinnig till appar på den yttre skärmen att du måste gå in i inställningarna för att slå på det och då tillåter man fortfarande bara ett ytterst fåtal. Samtidigt ger man möjligheten att via deras app Good Lock slå på appar på den yttre skärmen. Möjligheten finns där alltså, de har bara gjort det krångligt. Och även om inte alla appar funkar är det många som gör det, och du kan till exempel navigera, checka av inköpslistan och svara på meddelanden utan att öppna mobilen.

Så får du appar på yttre skärmen på Samsung Galaxy Z Flip 6 och Z Flip 5

För att aktivera appar på yttre skärmen (utöver det fåtal du kan slå på via de vanliga inställningarna) på de vikbara Samsung Galaxy Z Flip 6 och Z Flip 5 måste du gå igenom ett par steg. Det första är att installera Samsung Good Lock, som är ett slags experimentverkstad där du kan justera fler inställningar på mobilen än vad du normalt kan. Där kan du sedan aktivera en extern skärm där du kan lägga vilka appar du vill. Så här gör du, steg för steg:

Gå in i appen Galaxy Store. Sök på appen Good Lock och intstallera appen Good Lock från good Lock Labs. Starta Good Lock. I botten finns två rubriker, Make Up och Life Up. Klicka på Life Up. Här finns en lista på olika moduler som kan installeras. välj MultiStar genom att klicka på pilen till höger. modulen installeras nu. När modulen är installerad kan du klicka på rubriken MultiStar. Du kommer då in i en inställningsmeny. Klicka på rubriken I “heart” Galaxy Foldable. Klicka på Launcher Widget. Här kan du nu välja vilka appar du vill ha på mobilens yttre skärm genom att helt enkelt markera dem, så hamnar de på skärmen. Gå sedan in i mobilens vanliga inställningar. Välj Frontskärm, sedan Widgetar. På övre halvan av skärmen ser du de sidor du bläddrar mellan på den yttre skärmen. Bläddra till den plats i ordningen där du vill ha din appskärm. Skrolla ner i listan över Widgetar till Multistar och välj widgeten Launcher. Den kommer nu att hamna på din startskärm och därifrån kan du sedan starta de appar du lagt in. Vill du lägga till eller ta bort appar från den yttre skärmen måste du göra det i Multistar. Se punkt 5 och 6.

Tips på kompakta mobiler

Här är våra tips på de mest kompakta mobilerna som säljs i Sverige och deras mått.

Apple Iphone 13 Mini

Iphone 13 Mini är faktiskt en utgången modell som inte längre säljs av Apple, men den är fortfarande så pass ny att den kommer att fortsätta att få senaste versionen av Ios i flera år till och reservdelar är allmänt tillgängliga. Vi tar med den i listan för att det är den i särklass mest kompakta telefon som du kan få tag på, och att det därför kan vara värt att leta efter den på marknaden för begagnade eller rekonditionerade mobiler.

Mått: 131,5 x 64,2 x 7,7 mm

Vikt: 141 g

Skärm: 5,4 tum

Batteri: 2438 mAh

Pris: Från ca 4500 kr (endast begagnad eller rekonditionerad)

Apple Iphone 15

I brist på en ny Iphone mini är Iphone 15 ändå en rätt kompakt mobil med moderna mått mätt. Iphone 15 Pro är ungefär lika kompakt men tyngre. Iphone 14 och Iphone 13 har snarlika mått och fungerar också som alternativ. I september väntas Apple lansera Iphone 16-serien.

Mått: 147,6 x 71,6 x 7,8 mm

Vikt: 171 g

Skärm: 6,1 tum

Batteri: 3349 mAh

Pris: Från ca 10000 kr

Samsung Galaxy S24

Basmodellen i Samsungs toppmodellserie lägger sig strax under Iphone 15 i storlek, och du får jämfört med Iphone 15 även zoomkamera. Samsung Galaxy S23 och S22 kan vara billigare alternativ som fortfarande är relativt nya.

Mått: 147 x 70,6 x 7,6 mm

Vikt: 167 g

Skärm: 6,2 tum

Batteri: 4000 mAh

Pris: Från ca 11500 kr

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsungs Flip-telefon med vikbar skärm har en stor yttre skärm där du kan köra åtminstone vissa appar med en hand. Z Flip 5 har samma stora yttre skärm, men äldre modeller har en mindre skärm som inte kan köra appar.

Mått: 85,1 x 71,9 x 14,9 mm (hopvikt)

Vikt: 187 g

Skärm: 3,4 tum (yttre skärmen)

Batteri: 4000 mAh

Pris: Från ca 15000 kr

Motorola Razr 50

Motorola Razr 50 har en stor yttre skärm som du kan köra appar på utan annat krångel än att många appar inte fungerar som de ska i det lilla fyrkantiga skärmformatet. Razr 50 Ultra är ett dyrare alternativ som främst har bättre kameror och snabbare chipset.

Mått: 88,1 x 74 x 15,9 mm (hopvikt)

Vikt: 188,4 g

Skärm: 3,6 tum (yttre skärmen)

Batteri: 4200 mAh

Pris: Från ca 10000 kr

Sony Xperia 10 VI

Sonys mellanprismobil är den billigaste kompakta mobilen i den här listan. Det långsmala skärmformatet är inte för alla, telefonen är smalare att hålla i men det blir inte lättare att nå den övre delen av skärmen. Prestandan och kamerorna är lite svagare än många andra mobiler i listan men batteritiden är utmärkt.

Mått: 155 x 68 x 8,3 mm

Vikt: 164 g

Skärm: 6,1 tum

Batteri: 5000 mAh

Pris: 5000 kr

Xperia 5 V

Sonys kompakta toppmodell delar det långsmala skärmformatet med Xperia 10 VI men är snabbare och har bättre kameror. Om Sony är sin vana trogen kommer en ny version om ett par månader, kanske får den då likt Xperia 1 VI ett mindre långsmalt skärmformat.

Mått: 154 x 68 x 8,6 mm

Vikt: 182 g2

Skärm: 6,1 tum

Batteri: 5000 mAh

Pris: 11000 kr

Google Pixel 9

I Googles Pixel 9-serie är Pixel 9 och Pixel 9 Pro i princip identiska till mått och vikt. Pixel 9 är kompakt men rätt tung. Pro-modellen är dyrare men har zoomkamera och lite bättre skärm. Googles fokus är på funktioner för artificiell intelligens, men många av dem är inte tillgängliga för oss i Sverige.

Mått: 152,8 x 72 x 8,5 mm

Vikt: 198 g

Skärm: 6,3 tum

Batteri: 4700 mAh

Pris: Från 10 800 kr

Google Pixel 8a

Googles lite billigare mobiler kommer ut mer än ett halvår efter toppmodellerna och ligger därför en generation efter i prestanda och design. Du får inte tillgång till alla av Googles senaste AI-funktioner. Kamerorna är också lite sämre än i de vanliga pixel-modellerna. Det kan det vara värt för en av de billigare kompakta mobilerna i listan.

Mått: 152,1 x 72,7 x 8,9 mm

Vikt: 188 g

Skärm: 6,1 tum

Batteri: 4492 mAh

Pris: Från 6600 kr

Xiaomi 14

Xiaomi har sen ett par år tillbaka anammat samma modell som Samsung för sin toppmodellserie, med en basmodell som är lite mer kompakt, och en större modell med extra allt i kamerorna. Xiaomi 14 ligger nära Google Pixel 9 i mått och vikt.

Mått: 152,8 x 71,5 x 8,2 mm

Vikt: 188 g

Skärm: 6,36 tum

Batteri: 4610 mAh

Pris: Från 13000 kr

Asus Zenfone 10

Som mobiltillverkare har Asus letat efter nischer som är underbetjänade och fastnat för spelmobiler och kompakta mobiler. Zenfone 10 har ett genomtänkt format med målet att just skapa en kompakt och enhandsvänlig mobil. Zenfone 10 är lite tjockare men har kapat ett par mm på de flesta andra ledderna jämfört med de andra mobilerna vi går igenom här. Om Asus är sin vana trogen kan vi vänta oss en Zenfone 11 inom de närmsta månaderna.

Mått: 146,5 x 68,1 x 9,4 mm

Vikt: 172 g

Skärm: 5,92 tum

Batteri: 4300 mAh

Pris: Från 8500 kr