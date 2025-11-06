Meta uppges tjäna miljarder på bluffannonser

Läckta interna dokument och en granskning gjord av publikationen Reuters visar att Meta fortsätter att ta emot stora annonsintäkter från kampanjer som visat sig vara bedrägliga. En mängd falska konton, vilseledande länkar och automatiserade nätverk har använts för att driva annonser på företagets plattformar, och många av dem har inte stoppats i tid.

En serie tidigare opublicerade dokument som Reuters gått igenom visar att det sociala medieföretaget under minst tre år inte lyckats upptäcka eller stoppa en omfattande mängd annonser som utsatt miljarder användare på Facebook, Instagram och WhatsApp för bedrägliga e‑handels- och investeringsupplägg, olagliga nätkasinon och försäljning av förbjudna medicinska produkter.

Interna dokument visar att Meta i slutet av förra året prognostiserade att ungefär 10 procent av företagets årliga intäkter, motsvarande omkring 16 miljarder dollar, skulle komma från annonser som marknadsför bedrägerier och förbjudna varor.

Ett dokument från december 2024 anger att plattformarna i genomsnitt visar omkring 15 miljarder annonsvisningar per dag som klassificerats som ”högre risk” för bedrägeri, det vill säga annonser som uppvisar tydliga tecken på bedräglig verksamhet. Ett annat internt dokument från slutet av 2024 uppskattar att Meta årligen tjänar cirka 7 miljarder dollar på denna kategori av bedrägeriannonser.

Flera av de bedrägliga annonserna har lurat konsumenter att klicka på skadliga länkar eller köpa falska produkter och tjänster, vilket lett till ekonomiska förluster och förtroendeskador för drabbade användare. Även annonsköpare har hamnat i kläm när deras kampanjer kopplats till brottsliga eller vilseledande aktörer.

Dokumenten pekar på brister i Metas system för upptäckt och borttagning av falska annonser. Företagets verktyg och processer fångar inte alla oegentligheter, delvis på grund av skalan på annonsflödet och svårigheter att snabbt skilja mellan legitima och bedrägliga aktörer.

Internt uppges det också ha förekommit diskussioner om hur mycket resurser som ska avsättas för att bekämpa bedrägerier jämfört med att skydda intäkterna. Kritiker menar att Meta inte prioriterar problemet tillräckligt och att åtgärderna inte räcker i förhållande till omfattningen av bedrägerierna.

Flera experter och berörda parter väntas nu kräva större transparens, bättre skydd för annonsörer och tydligare ansvar från plattformen. Frågor om ökad tillsyn och eventuella regulatoriska åtgärder kring annonsmarknaden för sociala medier väntar att utredas vidare.

Meta har svarat att företaget arbetar med att upptäcka och ta bort bedrägliga annonser och investerar i säkerhet, men uppgifterna i granskningen har väckt ny kritik och förväntningar på mer omfattande åtgärder.