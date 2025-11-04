Test: Apple Watch Series 11 – Långsiktig förbättring

Betyg Apple Watch Series 11, gps + cellular, 46 mm: 8/10 Apple Watch Series 11, gps + cellular, 46 mm Mått: 46 x 39 x 9,7 mm (finns även i 42-millimeters-version)

Vikt: 36,9 gram (finns även i andra vikter beroende på material, titan tyngre än denna i aluminium)

Skärm: Oled-skärm med always-on-läge på 1,96 tum med 496 x 416 pixel, 2000 nits max ljusstyrka

Platform: Dubbelkärnig Apple S10, 64 bitar

Batteritid: Upp till 24 timmar

Operativsystem: Apple Watch OS 26

Uppkoppling: Bluetooth, wifi, 3G och 4G via e-sim (5G när/om operatörerna inför stöd för det)

Sensorer: Pulsmätare, EKG, mätare för blodets syresättning, accelerometer, gyro, barometer, gps, kompass, ljussensor, temperatursensor, djupsensor, höjd

Pris: Från 6595 kr (aluminium gps + cellular 46 mm). 42 mm, aluminium, utan mobilnät från 4995 kronor Snabb, bra flyt i gränssnitt

Esim-möjlighet

Tät koppling till Iphone och Apples tjänster Batteritiden

Dyr

När jag byter från en Apple Watch Series 10 till den nya Series 11 märker jag absolut ingen skillnad alls. Det betyder dels att de extremt få nyheterna i Series 11 som inte finns i Series 10 inte gör någon praktisk skillnad, men eftersom det inte är befogat att byta smartklocka år för år och aldrig varit det är det också en helt ointressant jämförelse. Här fokuserar vi därför på vilket helhetsintryck som Apple Watch Series 11 ger och jag riktar mig i texten till dig som är benägen att antingen köpa en helt ny smartklocka eller byta upp dig från en flera år gammal.

Inte omvälvande ännu

Låt oss bara först avhandla de nyheter när Apple presenterade klockan som verkade omvälvande men inte är det. Jag tänker först och främst på det nya stödet för 5G. När jag använder nya klockan i Sverige har den bara 4G, förutsatt att du valt modellen med esim-möjlighet som är den jag testar. Apples 5G-stöd där operatörerna stödjer det använder sig av tekniken Redcap 5G, en begränsad form av 5G för enheter som egentligen inte behöver hög datahastighet men däremot mår bra av mer energisnål uppkoppling. Idag erbjuder ingen av de svenska operatörerna detta, men längre fram i tiden ska det ge möjlighet till mobiluppkoppling med bättre batteritid. Det är inget som jag kan använda eller märka nu dock, som sagt.

När jag använder klockan för daglig hälsomätning, träning, appar och notiser mest så har jag ungefär 30-40 procent batteri kvar efter ett dygns användning, då med always on-skärm avstängd. Alltid tillräckligt för att klockan ska klara ett helt dygn, men aldrig så bra att jag klarar mig två dygn utan att ladda.

En natts sömnmätning tar ungefär 6-8 procent laddning, en timmes träningspass med gps och strömmad musik i Spotify i klockan, via mobilnätet trådlöst till Airpods tar runt 20 procent.

I allt väsentligt är alltså Apple Watch Series 11 exakt som föregångaren, samma mått, samma skärmstorlek, nästan samma vikt. Den nya klockan är lite tyngre än den gamla.

Men nu har vi ju redan etablerat att en jämförelse mellan senaste och näst senaste Apple Watch är ganska ointressant. Lyfter vi istället blicken och ser till helheten, samt vad nya Apple Watch Series 11 ger jämfört med andra smartklockor eller med en några år gammal Apple Watch blir det roligare.

Direkt respons

GPS-promenad fyra varv runt Hötorgsskraporna i Stockholm visar vissa avvikelser men ett godkänt resultat ändå.

Det är tydligt när jag använder klockan hur snabbt och direkt den svarar på tryck och gester. Inte alla klockor tänder skärmen och är redo när jag lyfter handleden. Det är alltid Apple Watch och sedan går det minst lika direkt och smidigt att hantera det intuitiva gränssnittet. Ett tryck på kronan, den runda snurrknappen, tar mig till listan med appar, men viktigare är att ett snurr på kronan direkt från urtavlan ger mig widgetar där klockan väljer ut viktiga funktioner som är relevanta. Är jag på resa kan det vara översättningsfunktionen, har jag en timer igång är det den och det här urvalet går att anpassa själv också så du får det du vill ha och använder oftast. Det gör att man slipper söka upp och gå in och ut ur appar, vilket kan vara tidsödande på en klocka.

Exakt positionering

En av de viktigaste funktionerna i en smartklocka är troligen hälsa och träning. Här provar jag klockan på alla sätt den kan hjälpa mig. Genom att gå flera varv runt Hötorgsskraporna i centrala stockholm testar jag gpsen på en av de platser där den får kämpa som mest. Efter fyra varv tätt utmed husfasaden visar kartan viss spridning, men ändå godkänt. Apple Watch hör till de bättre på det testet, nu som i tidigare tester. Detsamma gäller när jag använder den på vanliga löpningspass, att den fint följer den rutt jag faktiskt tagit, men här är också de flesta smartklockor vi testar bra. När jag har olika märken på var och en av mina armar brukar det sällan skilja mer än ett par meter per kilometer i deras distansangivelse.

Där smartklockan kan göra verklig skillnad är inom hjärthälsa. Apple Watch Series 11 kan mäta EKG, kan varna för högt blodtryck, sömnapné och dessutom larma vid bilkrasch eller när du ramlar och förblir orölig. Just blodtryck är en nyhet, men den är inte unik för Series 11 utan kommer även tidigare klockan Series 10 till goda genom uppdateringen till Watch OS 26. Allt det här märks ju först när olyckan är framme och jag får inga varningar om detta eftersom mina värden tydligen ser bra ut under hela testperioden. Blodtryck och sömnapné är mätningar som görs under en längre period och först efter att du använt klockan regelbundet under minst en månad så kan de varningarna komma.

Lite nytt i Series 11 är även den nya sömnpoängen som beskriver bättre vad som varit bra och dåligt med din sömn men den liksom blodtrycksvarningarna kommer även till äldre klockan och är “bara” en del av Watch OS 26.

Bunden till Iphone

I konkurrensen med andra klockor skiljer sig denna Apple Watch framförallt med hur väl den så klart är integrerad i Apples ekosystem. Här har du ju många appar från Iphone, styr enkelt Apples smarta hem, du har Imessage, Siri, Apple Pay och väldigt smidig synkning av alla funktioner med en Iphone. Det mesta bara funkar. Å andra sidan är ju också nackdelen att Apple Watch kräver Iphone och har betydligt sämre batteritid än många klockor som även de stödjer synk med Iphone men tillverkas av andra tillverkare, som exempelvis Garmin eller Huawei.

Apple själva säljer inte föregående årsmodell av Apple Watch längre, så tydligaste billigare alternativ är Apple Watch SE 3 som nu fått många av de viktiga funktionerna till ett betydligt lägre pris. Eller så klart om du hittar förra årets modell hos en återförsäljare som har den i lager.