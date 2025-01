Molnlagring i mobilen: Alternativen till jättarna del 1

Idag förväntar vi oss nästan att det ska finnas kopia på vårt innehåll i mobilen på nätet, så att inget går förlorat och allt kan återställas om vi skulle bli av med mobilen. Särskilt gäller det nog våra foton, för ingen går nog runt med viktiga dokument bara i mobilen, och för anteckningar har de flesta appar någon form av inbyggd synkning.

När det gäller synkronisering av bildgalleriet är Apples Icloud det förvalda alternativet i Iphone, Microsofts Onedrive i Samsungs mobiler, och Google Foto/Google Drive i övriga Androidmobiler. Störst bland de oberoende alternativen är Dropbox. I den här artikeln gick vi igenom hur dessa fyra alternativ fungerar med mobilen och deras prissättning. Men det finns naturligtvis flera alternativ än så, och i den här artikeln går vi igenom tre av dem: Proton, Icedrive och Filen.

Proton Drive

Annons

Proton AG är ett schweiziskt företag som i sin tur har som huvudägare den icke vinstdrivande stiftelsen Proton Foundation. Företaget grundades 2014 av bland andra forskare på CERN som tyckte att Internet tagits över av kommersiella aktörer med bristande respekt för den personliga integriteten. Fokus är alltså på integritet och datasäkerhet. All trafik är end to end-krypterad och tjänsterna är byggda på öppen källkod.

Annons

Om du tecknar ett Proton-konto, vilket du kan göra gratis för att prova på hur det fungerar, får du inte bara tillgång till molnlagringstjänsten Proton Drive, utan även e-posttjänsten Proton Mail, lösenordshanteraren Proton Pass, Proton VPN, Proton Calendar samt kryptoplånboken Proton Wallet. Man har även verktyg för att exportera sitt innehåll från andra tjänster till Proton. Tjänsterna är separata så är det bara molnlagringen du är ute efter, vilket vi är i denna artikel behöver du inte oroa dig över att få massa extra funktioner på mobilen du inte vill använda.

Gratiskontot ger dig 5 GB molnlagring (och Proton Mail, VPN och Pass), tillräckligt för att prova på hur det fungerar men knappast nog för att säkerhetskopiera ett normalstort bildgalleri i mobilen. För 4 euro i månaden, drygt 46 kronor med nuvarande växelkurs, får du 200 GB molnlagring, för 115 kr/mån får du 500 GB, och för 173 kr/mån får du 1 TB. Priset per månad blir lägre om du betalar för två år framåt.

Du kan komma åt Proton Drive med webbläsaren på datorn, men det finns även appar till Windows och Mac, samt förstås till Ios och Android. Du kan dela filer och mappar krypterat, men de du delar med måste också vara Proton-användare.

När du installerar appen får du direkt vid installationen frågan om du vill slå på automatisk kamerauppladdning så att dina kamerabilder hålls säkerhetskopierade i Proton Drive. På Android kan du dessutom välja att slå av strömsparfunktionerna i appen så att den ska kunna synka i bakgrunden. Gör du inte det måste du öppna appen då och då för att säkerhetskopieringen ska vara aktiv, men det kan dra lite mer batteri att ha strömsparfunktionen avslagen. På Iphone kan strömsparfunktionerna inte kringgås, och det krävs därför oftast att du öppnar appen för att bildsynkningen ska ske.

Om du installerar Proton Drive-appen på en dator får du frågan vilka mappar på datorn du vill synkronisera. Det beror på ett lite förvirrande upplägg som Proton Drive har med tre olika kategorier av innehåll: Filer, bilder och säkerhetskopiering. Du kan alltså lägga filer i Proton Drive-mappen på din dator utan att behöva ha en synkroniserad mapp, och filer i den synkroniserade mappen syns inte när du bara bläddrar bland filerna, du måste gå in under fliken datorer för att hitta de mapparna. I Iphone-appen finns inte denna flik över huvud taget.

Det omvända förhållandet gäller bilder. De kan du utan problem komma åt via mobilapparna och webben, och videofilmer kan du spela upp direkt från appen utan att behöva öppna dem i en annan app. Däremot syns bilder och filmer inte alls i dator-appen, och det finns inget sätt att automatiskt kopiera mobilens bilder till dator med Proton Drive, för det måste du öppna Proton i webbläsaren och välja bilder du vill ladda ner. Inte ett problem om du använder Proton Drive som säkerhetskopia av din mobil, men om du tänkt dig att använda tjänsten som ett enkelt sätt att föra över bilder från mobilen till datorn är det ett hinder.

Fakta Proton Drive

Synkar via: Appar till Ios, Android, Windows, MacOS, webbgränssnitt

Bästa pris:

5 GB: Gratis

200 GB: 40 kr/mån

500 GB: 92 kr/mån

1 TB: 138 kr/mån

Länk: https://proton.me/drive

Plus: Många tjänster till samma konto.

Minus: Ingen automatisk synkning av bilder till datorn

Betyg: 7/10

Icedrive

Icedrive drivs av ett brittiskt företag med samma namn, som grundades 2019, och molnlagring är alltså företagets huvudsakliga verksamhet. Även Icedrive fokuserar på säkerhet med krypterad filöverföring. Eftersom företaget är ungt utvecklas tjänsten fortfarande relativt snabbt med nya funktioner.

Ett gratisabonnemang ger dig 10 GB lagring, gott och väl tillräckligt för att du ska kunna pröva hur tjänsten fungerar men inte tillräckligt för att spara ett normalt bildgalleri från mobilen.

Priset på ett betalabonnemang blir billigare om du betalar för ett helt år i taget än per månad, och i det förra fallet blir priset utslaget per månad 4 dollar i månaden, cirka 45 kronor, för 100 GB lagring, 67 kr/månad för en terabyte och 123 kr/mån för 3 terabyte. Icedrive erbjuder dessutom livstidsprenumerationer, där du alltså betalar en engångssumma för permanent tillgång till lagringskapacitet. Det kostar när detta skrivs 3334 kr för 512 GB, 5340 kr för 2 TB och 13 368 kr för 10 TB data. För den som planerar att dumpa all sin data där vid ett tillfälle och sedan bara hämta den vid nödfall kan det vara bra att nämna att om du inte varit inne på ditt konto på 12 månader raderas det.

Du kan komma åt Icedrive via webbläsaren, och det finns appar till Ios och Android samt PC, Mac och Linux. När detta skrivs är appen till Ios tillfälligt borttagen men enligt Icedrives support kommer den att vara tillbaka inom kort.

I appen bläddrar du bland filerna som i en vanlig filhanterare. Molntjänsten har en papperskorg om du raderar filer och där ligger de kvar, papperskorgen töms aldrig automatiskt. I gengäld räknas också innehållet i papperskorgen mot din lagringskapacitet tills du raderar filerna manuellt därifrån.

Synkroniserar du innehåll automatiskt skapas en mapp som heter auto upload, och i den en mapp för din enhet. I inställningarna kan du slå på så att bilder och videor synkas automatiskt. Varje enhet har alltså sin egen mapp som får ett osmidigt namn av typen Samsung SM-S721B B4790721. Du kan döpa om mappen själv, men du kan inte få flera enheter att synka sitt innehåll mot samma mapp.

Icedrive har inte som många andra molntjänster ett särskilt bildläge där du ser alla bilder oavsett i vilken mapp de ligger, men är du inne i en mapp med bilder visas de som miniatyrer och både bilder och filmklipp öppnas direkt i appen så du kan titta på dem där.

Installerar du Icedrive på datorn får du en mapp på datorn vars innehåll är synkroniserat med molnet. Andra enheters innehåll kan du också bläddra bland, men själva filerna ligger i molnet tills du väljer att ladda ner dem. En ikon visar om filen är i molnet eller synkad lokalt.

Icedrive är inte självklart den mest mobilanpassade lösningen för att synka sina bilder och det kan vara opraktiskt att de läggs i separata mappar per enhet, men priset gör ändå tjänsten till ett attraktivt alternativ.

Fakta Icedrive

Synkar via: Appar till Ios, Android, Windows, MacOS, Linux, webbgränssnitt

Bästa pris:

10 GB: Gratis

100 GB: 45 kr/mån

1 TB: 67 kr/mån

3 TB: 123 kr/mån

Länk: https://icedrive.net/

Plus: Priset

Minus: Lite osmidig synkning av bilder

Betyg: 7/10