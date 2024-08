Så hindrar du din Youtube-video från att bli maskinöversatt

Fråga: Jag tittar på en Youtube-short som fått svensk speakerröst, trots att jag inte vill ha det. Hur ändrar jag det?

Elias Nordling svarar: För vanliga Youtube-videor kan du ju ändra per video vilket språk den är på, men det finns betydligt färre inställningar för shorts. Genom att gå in i inställningarna i Youtube-appen och under Textning/fler alternativ/språk ändra från Standard till Engelska (USA) lyckades jag i alla fall få speakerrösten i din video att prata engelska.

