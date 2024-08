Så spelar du enklast in mobilsamtal

Det finns en enkel och krångelfri lösning för att spela in telefonsamtal, och det är att helt enkelt använda högtalarläget på telefonen och spela in ljudet du får den vägen. Då behöver du något annat att spela in med, till exempel en diktafon eller en andra mobil med en vanlig ljudinspelningsapp.

En del av de samtalsinspelningsappar som finns att ladda ner försöker utnyttja högtalarfunktionen så att du kan spela in på samma mobil som du talar i telefon med, men det brukar inte fungera, det är mycket enklare och säkrare att spela in med en annan mobil.

Nackdelen med den här lösningen är att du får lite sämre ljudkvalitet på samtalet när du talar med högtalarläget, särskilt för den du talar med, och det kanske inte heller passar i alla sammanhang att tala i högtalartelefon. Fördelen är att det är en lösning som garanterat fungerar.

