Tre frågor och svar om samtalsinspelning

Fråga: Jag läste er artikel om att spela in samtal med mobilen och har några följdfrågor:

1)Det är ju bra att begränsningen mot samtalsinspelning även förhindrar andra från att installera spionprogram i min telefon. Men är det då så att när Asus och Nothing möjliggör inspelning igen så blir det till priset av att nån faktiskt kan installera ett spionprogram i min telefon igen och på så sätt kan avlyssna mig?

2) Om inte så jag blir ju förstås supertaggad när jag läser din artikel och har redan spanat in Nothing 1 & framförallt 2a där du skriver att Nothing "tillkännagett att det ska gå att spela in samtal ...". Att de säger att "det ska gå" låter dock lite väl vagt jämfört med Asus som "...har samtalsinspelning ...". Hur ligger det till här - är det bara ditt ordval som blev olyckligt och att du i själva verket vet att Nothing har inspelning eller vet du helt enkelt inte säkert (och vet du att Asus verkligen har den funktionen"? När jag läst recensioner om Nothing 2a så nämns inget om inspelning och det kan ju synas lite konstigt med tanke på den bland många så eftertraktade funktionen.

3) Sen vill jag passa på att fråga om inspelningen kräver att man inte använder Android utan något annat os? För om Android används, hur har man då lyckats kringgå dess inskränkningar som idag hindrar tredjepartsappar att spela in?

Elias Nordling svarar:

1) Om jag får gissa lite så skulle jag säga att det är skillnad på en tredjepartsapp och en funktion i operativsystemet. Asus/Nothing kan lägga till en sådan funktion i systemet utan att behöva öppna en dörr som alla appar som installeras kan utnyttja.

2) Att Asus har samtalsinspelning är något som vi vet, och kontrollerade medan vi skrev artikeln. Nothings samtalsinspelning har vi bara uppgift från företagets grundare att det är en funktion som ska eller har tillkommit. Funktionen fanns inte i Nothings mobiler när vi testade dem och inte heller i den nya Nothing CMF Phone 1 som vi nyss testat.

3) Det är inga konstigheter med systemet, utan det är Android som körs. Det är som sagt skillnad på tredjepartsappar och systemfunktioner.

