Test: Apple Iphone 14 Pro Max – Dyr gigant

Det är tydligt att Iphone 14 Pro Max är den telefon som ger dig extra. Den är stor och tung, inget du riktigt använder med bara en hand, eller för den del får ner smidigt i fickan. Fördelen med en så här stor telefonen är att du får betydligt bättre batteritid och att du samtidigt får alla de funktioner som den lite mindre Iphone 14 Pro har. Plus då större skärm och större batteri. I övrigt är alltså allt identiskt.

Det här innebär att Iphone 14 Pro Max ger dig den nya dynamiska ön, det svarta området i skärmen som förutom att rymma Face ID och selfiekamera även kan ändra storlek och visa systeminformation eller information från olika appar. Värt att påpeka är att dynamiska ön inte är till för vanliga appnotiser, de kommer separat fortfarande. Ön visar istället systeminformation och kortfattad information från ett fåtal appar. Nedräkning om du har en timer, en indikation på att musik spelas, nästa sväng om du har navigering igång, och så vidare. Mängden information som får plats här är närmast minimal, så det fungerar mer som en genväg till mer information och möjligheten att interagera med den. Ett tryck här tar dig till appen som visas och ett långt tryck expanderar den dynamiska ön till en större ruta så att du kan till exempel styra musiken som spelas eller få mer utförliga navigationsanvisningar utan att för den skull lämna appen du har öppen.

Verkligt aktiv

Iphone 14 Pro Max är även utrustad med always on display. Det har varit standard i många Androidmobiler i flera år, men Apple gör det på ett mer utvecklat sätt. Den aktiva låsskärm som finns här i Iphone 14 Pro Max visar inte bara tid, aviseringar, vilken musik som spelas och widgets utan även en del appar. Har jag navigering igång med Apple Maps kan den visas i helskärm, även när skärmen är släckt, detsamma gäller till exempel röstmemo. Det känns alltså ofta som att Apples always on display lever upp till sitt namn mer än många andra tillverkares.

Samma in i minsta detalj

Kamerorna i Iphone 14 Pro Max är helt identiska med de i systermodellen 14 Pro (i testet av den kan du läsa mer om aktiva låsskärmen, dynamiska ön med mera) och det innebär att vi fått en huvudkamera på 48 megapixel. Den används för att ge bättre bilder i mörker och för att du ska kunna ta bilder i Pro Raw-läget i just 48 megapixel. Vanliga bidler blir dock fortfarande 12 megapixel och kvaliteten överlag är väldigt lik de vi får av föregångaren Iphone 13 Pro, så någon stor skillnad innebär inte nyheterna. Den mest märkbara förändringen är att vi har ett actionläge för video med mer skakreducering, men det kräver å andra sidan att motivet är extra bra belyst.

Helt nytt är funktionen i Iphone 14 Pro Max som identifierar när du varit med om en bilkrock, men den funktionen finns även i övriga telefoner i Iphone 14-familjen samt i nya Apple Watch. Självklart har telefonen även det senaste systemchippet A16 Bionic och dessutom alla de nyheter Apple lanserat i Iphone de senaste åren som trådlös laddning med Magsafe, Lidar-sensor, snabb skärmuppdatering, vattentålighet och så vidare.

Allt detta kommer dock med en saftig prislapp. Telefonen kostar i skrivande stund från 23 700 till 16 500 beroende på hur mycket lagringsutrymme du vill ha. Även om det billigaste alternativet med 128 GB lagring räcker för de allra flesta är det här väldigt mycket pengar för en telefon och alternativen som är billigare är många.