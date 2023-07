Skärmen framför allt: Så är Samsung Galaxy Tab S9-serien

Samsungs Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus, Galaxy Tab S9 Ultra

De har mycket gemensamt, de tre surfplattorna i Tab S9-serien. Skärmen är så klart det viktigaste och den är högklassig i alla tre. Du behöver alltså inte köpa den största dyraste för att få bästa skärmen. Utöver att det är förstklassiga oled-skärmar har de alla medföljande penna och den sitter med magnet på plattan och laddas på det sättet. Skärmuppdateringen är dynamisk upp till 120 hertz för att kombinera prestanda med bra batteritid. Alla plattorna drivs av Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, samma som vikbara telefonerna och innan dess S23-serien.

Det första jag gör när jag provar Tab S9 på plats är att jag skriver med pennan då plattan ligger under vatten i ett akvarium. Både penna och platta är alltså vattentåliga, men viktigare än det, de går faktiskt att använda när plattan är blöt. Just skriva under vattenytan är kanske inget du gör ofta, men det betyder att lite regn eller stänk i köket inte är något problem.

Det jag får se på plats i Seoul, och testa själv, är bland annat hur plattorna kan agera tillsammans med Samsung andra produkter. Jag får se hur det går att utbyta information mellan telefon och platta och med en mus kopplad till surfplattan kan jag dra muspekaren över till telefonens skärm och på det sättet dra och släppa i det här fallet en bild.

Den största modellen Tab S9 Ultra är en riktig bjässe på 14,6 tum och ska kosta från 15 800 kr. Ultra kommer med antingen 12 eller 16 GB arbetsminne och från 256 GB upp till 1 terabyte lagring. Plusmodellen kostar från 13 300 kr och basmodellen som bara heter Tab S9 kostar från 10 500 kr. Galaxy Tab S9-serien är tillgänglig för förbeställning i Sverige från och med den 26 juli, med säljstart den 11 augusti.