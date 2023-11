Krönika: AI väcker liv i tanken på slutet för smartphone-eran

Annons

Nästan sedan den första datorn uppfanns har det pågått en teknisk dragkamp, som ofta resulterar i nya uppblossande debatter om den framtida teknikutvecklingen. Det handlar om tunna eller smarta klienter.

Om vi tar det från början var de första datorerna enorma kolosser som man kommunicerade med genom ett tangentbord och skärm. Detta kunde lika gärna ske på distans, med en terminal. När det så småningom kom mindre datorer kunde de till utseendet vara svåra att skilja från terminalerna, men det ena var en maskin utan egen intelligens som kommunicerade med en dator, den andra hade sin intelligens lokalt.

På den tiden ifrågasattes det om hemdatorerna hade någon framtid. Stordatorerna som bodde i ett helt rum skulle ju alltid vara snabbare och då blev det både enklare och billigare att istället bara ha en terminal hemma för att komma åt datorn.

Så blev det nu inte, och det av flera skäl där det viktigaste kanske var att kommunikationstekniken gjorde att man fick större datorkraft om man hade den lokalt än om man var tvungen att förlita sig på telefonlinan.

Det hela utvecklade sig till en kapplöpning mellan bandbredd och lokal beräkningskraft, som fortfarande pågår. I stora drag har den lokala beräkningskraften vunnit över den centraliserade, mobilen har ju till exempel gått från att vara en terminal för samtal till att ha en enorm beräkningskraft, och det är för att kunna öka denna beräkningskraft som det kommer nya modeller varje år. Terminal-idén har i sin tur vunnit enstaka segrar. Ett par exempel är Chromebooks, som ju är ett slags Internet-terminal snarare än en fullständig dator, och att vi streamar musik och filmer snarare än sparar dem lokalt.

Streamingen är i praktiken mer en lösning på ett ekonomiskt än ett tekniskt problem. Om du streamar har du kontroll över distributionen av innehållet och kan lättare undvika piratkopiering. Streaming av spel har inte alls tagit samma fart som av musik och film. Och i dagsläget är det mer sannolikt att vi svär över för långsamt internet än över alltför långsam beräkningskraft, vilket i sig är ett argument för att så mycket som bara går ska skötas lokalt snarare än streamas.

Trots det har debatten en märklig förmåga att dyka upp igen med några års mellanrum i lätt igenkännlig form för den som varit med ett tag. Nu senast är det artificiell intelligens som gett förespråkarna för tunna klienter en renässans.

En krönika i The Economist nyligen hade rubriken “So long iPhone. Generative AI needs a new device”. Krönikan argumenterade för att AR-glasögon var framtidens teknik. Den har vi också hört förut, och det är delvis en annan debatt, men den bygger på samma tanke som en annan artikel jag nyligen läste. Regenerativ AI tar oss tillbaka till datorerna stora som rum för det behövs så oerhört mycket beräkningskraft att vi inte har en chans att processa den lokalt. Och om vi faktiskt inte har behov av lokal beräkningskraft är det vansinne att gå runt med en svindyr pryl för att göra det när det går att göra enklare med en terminal utan intelligens.

Problemet med det resonemanget är att den lokala beräkningskraften också används för artificiell intelligens, och den kommer bara bli bättre på det. Den typ av regenerativ AI som skapar de stora språkmodellerna bakom Chat GPT och Google Bard kräver stora serverhallar, men som tjänst betraktad skiljer den sig inte konceptuellt från att googla. Och det kan och gör vi ju på distans. Det går att skapa regenerativ AI för mer specialiserade ändamål som tack vare sitt riktade fokus kräver mindre beräkningskraft och därför går att köras lokalt. När en tillämpning för sådan AI uppstår kommer efterfrågan på beräkningskraft i mobilen öka snarare än minska.

Vilken sorts tillämpning skulle det vara? AI används idag främst för bildbehandling, och det är inte omöjligt att regenerativ AI också skulle kunna göra det, till exempel med en app som utifrån dina bilder skapar nya bilder med din familj i, utan att du behöver lämna över dina bilder till en server. Mer troligt är kanske att vi ännu inte sett den idé som kommer att innebära genombrottet för generativ AI på mobilen. Men kanske har någon redan tänkt den.