Amerikanska staten stämmer Tiktok

USA:s justitiedepartement har lämnat in en stämning mot TikTok och dess moderbolag ByteDance för brott mot Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) som gör det olagligt för webbplatser att samla in, använda och avslöja data från barn under 13 år utan föräldrarnas samtycke. TikTok anklagas också för att försvåra för föräldrar att få sina barns konton och information raderade. Det är den amerikanska konkurrensmyndigheten som har undersökt TikTok och kom fram till att de inte följde lagen, vilket ledde till stämningen.

Stämningsansökan hävdar att TikTok från och med 2019 medvetet har tillåtit barn att skapa TikTok-konton och att skapa, visa och dela videor och meddelanden med vuxna och andra på TikTok-plattformen. TikTok anklagas för att ha samlat in och behållit personuppgifter från barn utan samtycke från deras föräldrar. Man ska även ha samlat in information från konton som skapats i Kids Mode.

Justitiedepartementet begär civilrättsliga påföljder för varje COPPA-överträdelse och föreläggande som skulle hindra TikTok från att fortsätta samla in uppgifter från barn.