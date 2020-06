Analys: Nedladdning av träningsappar har ökat kraftigt

Coronapandemin har inte bara påverkat branscher negativt. En ny rapport från analysföretaget Sensor Tower visar hur utvecklingen har sett ut för träningsappar under pandemin. Och den har pekat åt andra hållet jämfört med försäljningssiffror för smartphones.

Som förväntat steg antalet nedladdningar av träningsappar under januari, det är standard och ett resultat av alla ”nya liv” som startas när året dras igång. I år var dock även det första kvartalet bättre än samma period förra året. Antalet nedladdningar under första kvartalet 2020 var cirka 100 miljoner fler än under motsvarande perios året innan. Men då mars ingår i det första kvartalet kan man även ana att alla de gym som stängdes i början av pandemin påverkade antalet nedladdningar även då.

Det som skiljer sig från ett vanligt år är att det andra kvratalet inte visade på en nedgång, vilket är brukligt. Istället ökade antalet nedladdade träningsappar med ytterligare hundra miljoner. Något som aldrig setts förut (medan man mätt). Det här bör hänga ihop med att man i stora delar av världen inte kunde träna på gym eller i grupp på andra sätt. Därför har många laddat hem appar för att få inspiration och motivation för sin träning. Toppen verkar ha kommit i april då man låg 84 procent över antalet i januari.

Den allra populäraste appen är träningsappen Strava. Strava loggar dina träningsrundor och ger dig olika typer av analyser av resultatet. Den finns i både gratis- och betalversion. Det analysen även visar är att intäkterna för apparna inte ökat i samma takt som nedladdningarna vilket tyder på att många har använt sig av olika gratisappar. Ökningen i intäkter har endast varit 13 procent. Men det andra kvartalet är ännu inte över, vilket kan komma att påverka slutsiffrorna. En lika stor ökning i intäkter som i nedladdningar kommer vi nog inte att få se.