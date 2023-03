Stort test: Träningsappar 2023 – här är den bästa appen för löpning

Vi har testat sex av de populäraste apparna:

Runkeeper – en klassiker

Nike Run Club – gratis, men ändå bra

Strava – uppmanar till tävling

MapMyRun – mät med dina skor

Adidas Running – synkar med många

Map Runner - GPS Run Tracker – inte för Iphone

Här kan du se fakta om alla testade appar (klicka för att förstora bilden med tabellen)

Vinnare i testet är Strava.

Läs vidare för hela testet:

En av de träningsformer som är allra enklast att komma igång med är nog löpning. Det enda som krävs är ett par skor, något att ha på sig och ett beslut. Vi har därför valt att titta på några av de mest populära löpapparna för att se vad de har att erbjuda, både när det gäller att dokumentera och att inspirera. Vi har tittat på funktioner, hur de engagerar och peppar dig att börja träna, hur de sköter sig under själva passet och vad de kan ge dig efter att du varit ute. Men också andra funktioner som finns i apparna som utmaningar, hjälp att träna rätt och möjligheter att jämföra sig mot andra. Det ska väl också sägas att de flesta av dessa appar fungerar även för andra typer av träning. Men generellt sett fungerar de bäst med träning där du är ute och rör på dig eftersom den data och de sensorer de har att använda sig av är de som är inbyggda i telefonen.

Kompabilitet och andra hjälpmedel

Av de sex appar vi har tittat på är det bara en som inte finns till Iphone och samma app är också ensam om att inte ha en app för vare sig Apple Watch eller Wear OS. Om du redan idag tränar med en träningsklocka eller en smart klocka så kan det alltså finnas en poäng i att kolla upp vilka appar som stödjer just din klocka. De flesta av dessa appar kan länkas med de flesta träningsklockstillverkarens appar för att föra över både träningsdata och annan data som till exempel pulsmätning utöver träning, hur du sover och så vidare. Men för den som står i startblocken för sin träning och alltså inte använder sig av några sådana hjälpmedel så finns det andra saker som kan vara intressanta för att välja rätt app. Du som redan idag använder en träningsapp gör klokt i att kolla in även de andra vi testar för att se om du bör byta, för det går ofta att exportera data från en app till en annan.

Utöver mätning

Utöver att bara mäta dina träningspass finns det andra funktioner som kan göra att en app passar dig bättre eller sämre, till exempel saker som träningsplaner. Det är alltså ett upplägg för hur du ska lägga upp dina träningspass för att uppnå den effekten du önskar. Bland de appar vi tittar på så skiljer det sig ganska mycket på den här punkten när det kommer till vad du får gratis och vad du måste betala för. Det finns några appar som har generella planer för till exempel att nå en måltid på fem kilometer, men de mer avancerade planerna måste du i stort sett alltid betala för.

De olika apparna ger dig också olika mycket information efter avslutat pass och de presenterar den också på olika sätt. Fördelen med att ha alla dina pass på ett och samma ställe är så klart att du kan få en bra överblick över potentiella framsteg och förändringar i hur långt du orkar springa eller hur fort du kan springa. Något som i sig kan vara motiverande för att fortsätta.

Flera av apparna ger dig också tillgång till ett träningscommunity där du kan lägga till vänner med samma app eller skaffa nya kompisar inom appen. Den här funktionen kan användas för att peppa, utmana och jämföra sig mot andra. Flera av apparna har även en röstcoach som kan berätta för dig hur det går under passets gång.

De flesta av apparna har någon sorts koppling till en musiktjänst, i vissa kan du styra musiken direkt från träningsappen men i vissa startar du bara musiktjänsten via appen och sen får du styra vilken musik du vill lyssna på direkt i själva musikappen.

Priser

En av apparna vi testat är helt gratis, de andra har betalversioner. Tidigare var det så att det kunde skilja ganska mycket på vad du fick betala om du betalade i appen eller via företagets hemsida. I de appar vi har testat här kan vi inte se några stora skillnader. I vissa fall går det att spara någon krona genom att betala via hemsidan och därmed runda Apple och Googles avgifter i App store respektive Google Play, men det är inga jättebesparingar. Vill du vara säker på att få det lägsta priset kan det dock vara värt att kika på den raden i faktarutan.

Av de sex appar vi har testat är det fyra som har ett stort företag inom träningsbranschen bakom sig. Nike var tidigt ute med sin löpapp och i vårt test ser vi också Adidas, Under Armour och Asics ligga bakom några av apparna. Det visar att det finns ett stort intresse hos tillverkarna att knyta till sig användare via sina appar. Det finns också möjligheter att registrera sina produkter från dessa tillverkare i vissa av apparna, så att du till exempel kan se hur långt du sprungit med ett specifikt par skor.

Nike Run Club

Nikes app är den enda i testet som inte har någon form av betaltjänst. Här är alla funktioner helt gratis vilket är skönt både på ett ekonomiskt men också ett mentalt plan. Du behöver aldrig fundera på om du ska spendera lite extra pengar, om du känner att det kommer att vara värt det och så vidare. Det som finns, det finns och det är gratis.

Nike Run Club har ett ganska enkelt utseende. När du går till sidan för att registrera ett pass ser du en kartbild och din plats och en stor gul knapp där det står “Starta”. Du kan också välja att sätta upp ett mål med passet, som en viss distans, ett tempo eller en totaltid du ska springa. Du kan hoppa in i funktionsmenyn för träning och slå av eller på autopaus, slå av eller på röstcoachningen och välja om du är utomhus eller inomhus samt vissa inställningar kring skärmen. Efter passet kan du titta igenom de parametrar som appen mäter och kan visa. Du kan se en kartbild över rundan, se din tid, distans, maxtempo, tid i rörelse, kadens och ungefär hur många kalorier som du gjort av med. Det finns också en heatmap som visar din snitthastighet utefter rundan. För att ge appen en inblick i hur du upplevde passet kan du notera hur jobbigt du tyckte att det var på en skala från ett till tio.

Generellt kan man säga att Nike Run Club har ett enkelt gränssnitt och tydlighet verkar vara något som varit i fokus. Det är väldigt lätt att förstå de olika delarna av appen och allt är tydligt.

Det finns inga träningsplaner, men det finns olika utmaningar som handlar om distanser att samla ihop varje månad där du kan välja hur långt du vill försöka springa sammanlagt under månaden. Du kan också lägga till vänner i appen för att skapa dig ett litet träningscommunity. Efter varje pass får du olika märken om du till exempel sprungit din snabbaste kilometer eller gjort din längsta löprunda, dessa märken samlas också längst ner på sidan för din träningsstatistik så att du kan få en överblick över dina starkaste prestationer.

I Iphone kan du koppla Nike Run Club till Spotify eller Apple Music och styra musik inifrån appen. Det finns också möjlighet att använda sig av någon av Nikes föreslagna spellistor för olika typer av träningspass. men i Android får du antingen nöja dig med att spela upp musik du har i filformat på telefonen eller köra någon musiktjänst separat.

På det stora hela är Nike Run Club en enkel och bra app för den som främst springer som träning. Den har inte lika många funktioner som en del av de andra apparna har i sina betaltjänster, men det du får är väldigt bra och det kostar inget.

Plus: Gratis, tydligt gränssnitt, bra musiktjänstkoppling i Iphone

Minus: Inte lika många funktioner som i vissa andra, ingen musikkoppling i Android

Fakta Nike Run Club

För: Android/Iphone

Musikkoppling: I Iphone kan du spela musik direkt från Spotify eller Apple Music. I android kan du spela upp musik du har på telefonen.

Kan dela data till Apple Health: Ja

Kan dela data till Google Fit: Ja

Livesändning: Nej

Viktiga funktioner i gratisversionen: Autopaus, motiverande röst, distansutmaningar, målsättningar med pass,

Premiumabonnemang/pris: Finns inte

Premiumabonnemang innehåll: Finns inte

App för Apple Watch: Ja

App för Wear OS: Ja

Så exporterar du data: NRC låter dig inte exportera datan, men det finns sätt att runda detta.

Så importerar du data: Kan importera från Garmin, Polar och några till.

Betyg

Gränsnitt: 4

Funktioner: 3

Före träningspass: 3

Under träningspass: 4

Efter, analys och data: 3

Totalt: 17

Adidas Running

Här har vi ytterligare en app där ett kläd/skomärke ligger bakom. I det här fallet är det Adidas som förvärvat företaget Runtastic och därmed fått tillgång till deras app och tekniken däri. Att det är sko- och klädtillverkaren som ligger bakom är inget man lägger märke till så där väldigt mycket. Deras logga syns då och då, samt att man ser erbjudanden från Adiclub i sin profil. På många sätt är den lik Nike Run Club i sin utformning och med vilka funktioner som finns och hur den är uppbyggd, däremot får jag nog säga att gränssnittet är något rörigare här, även om det inte är svårnavigerat.

Adidas har dock valt att ha en betaltjänst och det är ganska mycket som hamnar bakom den spärren. Enklare funktioner som auto-pause kan jag tycka är lite irriterande att man måste betala för då det är en förhållandevis grundläggande funktion. Det främsta Adidas trycker på som huvudargument för betaltjänsten är deras träningsplaner, för det finns inga att tillgå om du är ickebetalande medlem. Betalar du kan du även utmana dina tidigare rundor och se om du kan prestera bättre på dem.

Medan du springer kan du via appen se tid, tempo, distans och hur många kalorier den tycker att du förbrukat. Du kan också se en kartbild som visar var du är. Via Adidas Running kan du också starta kameraappen om du vill ta bilder som du kan lägga till i ditt träningspass.

Vill du lyssna på något finns det möjlighet att (i Android) starta Spotify eller Youtube Music i Adidas Running, men du kan inte styra musiken därifrån utan Adidas Running öppnar bara appen åt dig och sen får du välja musik själv. Det finns dock färdiga poddar, kallade Story Running, om träning och löpning som man också kan lyssna på, några av dem ingår i gratisversionen och andra kan man köpa till. Har man betaltjänsten ingår så klart alla.

Efter avslutat träningspass kan du gå in och kika på dina siffror i appen. Den presenterar informationen på ett ganska enkelt sätt och det finns också olika möjligheter att se datan, antingen i grafer eller i olika listor. Du får också data om vädret under din tur.

I Adidas Running finns, som i de flesta andra appar, möjlighet att lägga till vänner antingen via Facebook eller kontakter i telefonen. Adidas föreslår också andra människor som du kanske skulle kunna lägga till, detta är personer som finns “nära”. När jag kollade närmare var en av dem i Italien. Det finns också grupper att gå med i, eller så kan man skapa egna, för att ha ett träningsumgänge eller bara ha några att jämföra och tävla mot.

På det stora hela är Adidas Running en helt okej app om än med lite konstiga saker bakom betalvägg. Kan du acceptera det eller helt enkelt betalar för hela paketet så är det en okej tjänst.

Plus: Färdiga poddar att lyssna på, synkar med de flesta träningsklockor

Minus: Auto-paus bakom betalvägg, inga gratis träningsplaner

Fakta

För: Android/Iphone

Musikkoppling: Ja, Spotify, Youtube Music, endast Apple music i Iphone

Kan dela data till Apple Health: Ja

Kan dela data till Google Fit: Ja

Livesändning: Ja

Viktiga funktioner i gratisversionen: Visar väder i träningsinfo efter pass, bloggposter om träning, utmaningar, målsättningar

Premiumabonnemang/pris: Ja, 499kr/år (109/95kr/mån Iphone/Android)

Premiumabonnemang innehåll: Alla träningsplaner, mer avancerade målsättningar med pass, bättre statistik och analyser

App för Apple Watch: Ja

App för Wear OS: Ja

Så exporterar du data: Du kan exporetera din data från hemsidan.

Så importerar du data: Kan importera från Garmin, Polar och en stor mängd fler.

Betyg

Gränsnitt: 3

Funktioner: 3

Före träningspass: 3

Under träningspass: 3

Efter, analys och data: 3

Totalt: 15

Strava

Strava är en klassisk träningsapp som har en specialitet, nämligen segment. Ett segment är en sträcka som någon sprungit (eller cyklat eller något annat) och tyckt att den vore rolig att tävla på, mot sig själv och mot andra. Varje segment har ett namn och en riktning som den ska köras för att registreras. Det här är det som är grundfunktionen för Strava, i alla fall är det så vi som testat ser det. Visserligen är det också en bra app för att registrera din träning och få bra koll på den, men just möjligheten att tävla mot andra är det som får många användare hit. Om du springer ett segment under ditt träningspass hamnar du på resultatlistan för just det segmentet. Den som har den snabbaste tiden kallas för KOM (King of mountain) eller QOM (queen of mountain). Du får även ditt eget personbästa registrerat på segmentet.

Appen i sig är väl kanske inte jättesnygg eller har en aura av design över sig. Istället känns den lite mer funktionell utan att för den skull vara tråkig. Det är lätt att hitta det man vill ha och det är ganska enkelt att komma igång.

Tidigare fanns det möjlighet även för icke-betalande användare att skapa egna segment vilket gjorde att du kunde välja själv var du ville tävla mot andra eller bara dig själv (segmenten kan vara privata), men nu har den funktionen hamnat bakom betalvägg. Det du får när du betalar är alltså möjligheten att göra egna segment, men du får också förslag om nya rundor du kan springa. Redan som gratisanvändare kan du hitta rundor i närområdet som andra användare lagt in, men betalar du får du hjälp att hitta en runda som passar dig.

Rundor kan du skapa även som gratisanvändare, vilket kan vara bra att veta.

Medan du är ute och rör dig kan du se tid, avstånd och genomsnittligt tempo. Trycker du på kartnålssymbolen får du även se var du är. Medan du springer kan du också dela din plats med upp till tre kontakter. Du kan också slå på Live Segment. Då får du en notis när du börjar ett segment och när det avslutas, betalande användare kan se segmenten på karta och få en analys av sin prestation direkt.

I efterhand kan du se de vanliga siffrorna över din träning, det vill säga distans, tid, snittempo, tagna höjdmeter och högsta punkten. Du kan även se den informationen i olika grafer. Men det som är behållningen med Strava är att komma hem och se om du lyckats förbättra någon av dina tider på de segment som funnits på din runda. Om du inte fått snabbaste tiden kan du jämföra dig med den som har den snabbaste tiden och se var på segmentet denna person klår dig. Det går också att skriva in vem du tränat med och lägga upp bilder från rundan.

Förutom att du kan se hur andra presterar på olika segment kan du följa olika personer eller gå med i grupper för att få mer utbyte av andra via appen. I ditt flöde kommer då dina kompisars träningspass dyka upp och du kan se var och hur de har tränat.

Det finns inga kopplingar till någon musiktjänst utan vill du lyssna på musik är det via en separat app som gäller. Strava skiljer sig från de andra apparna med sitt fokus på segment, men det är också det som gör att den attraktiv för de som vill tävla mot andra och sig själva på ett enkelt sätt.

Plus: Bäst för den som vill tävla mot sig själv och andra,

Minus: Skapa egna segment kräver betaltjänst, ingen musikkoppling

Fakta

För: Android/Iphone

Musikkoppling: Nej

Kan dela data till Apple Health: Ja

Kan dela data till Google Fit: Ja

Livesändning: Ja, dela plats till max tre personer

Viktiga funktioner i gratisversionen: Segment, tävla mot andra, hitta nya stigar och sträckor

Premiumabonnemang/pris: Ja, 529kr/år

Premiumabonnemang innehåll: Större möjligheter att jämföra med andra, bättre analyser av träningen, skapa egna segment

App för Apple Watch: Ja

App för Wear OS: Ja

Så exporterar du data: Ja, du kan expoertera all din tränignsdata från hemsidan.

Så importerar du data: Kan importera från Garmin, Samsung och många fler.

Betyg

Gränsnitt: 3

Funktioner: 4

Före träningspass: 4

Under träningspass: 4

Efter, analys och data: 3

Totalt: 18

Runkeeper

Runkeeper är nästa app med en större tillverkare i ryggen, i det här fallet Asics. Runkeeper är också en förhållandevis gammal app som funnits med i sammanhanget ett tag (lanserades 2008). Utseendet är ganska enkelt, det tar inte lång tid att förstå vad som är vad och hur det fungerar. Det känns inte plottrigt och färgskalan hålls till ett vettigt minimum.

Förutom att bara mäta din träning kan appen motivera dig med att belöna med så kallade “bedrifter” för olika förinställda mål i appen. Du kan också välja att träna specifikt för en av dessa bedrifter, vilket innebär att du får en anpassad plan för just det målet. “Problemet” är bara att det kostar extra. Det gör också de flesta andra mer utvecklade funktioner, alltså olika typer av träningsplaner, mer specifika analyser och bättre jämförelser mellan dina pass. Men redan i gratisversionen kan du se olika grafer över dina prestationer, alternativt kan du titta på siffrorna i listor eller se hur du sprungit på en karta. De siffror du kan se är distans, tid, snittempo, kadens och kaloriförbrukning. Utöver data för din prestation kan du lägga till egna anteckningar, vem du tränade med och du kan också lägga in dina skor för att se hur långt du sprungit med dem.

På din profilsida kan du se en sammanställning av dina träning på vecko-, månads- eller årsbasis, det vill säga hur du sprungit under den valda tidsperioden. På profilsidan kan du också skapa mål med din träning. Det kan vara att springa en viss distans, genomföra ett lopp eller gå ner i vikt. Men för att kunna använda funktionen Insights som ger dig information om din utveckling, ja då behöver du betalvarianten.

När du är ute och springer kan du se tid, snittempo, aktuellt tempo och distans. Sveper du åt sidan ser du hur du sprungit på kartan och åt andra håller ser du snittider per kilometer.

På den sociala sidan kan du skaffa kompisar som du följer. Du kan också gå med i, eller skapa, olika träningsgrupper för att samla likasinnade. Men det görs inte jättemycket reklam för detta i appen trots att den har väldigt många användare. Via appen kan du också anmäla dig till olika lopp, men jag kunde inte hitta något svenskt lopp som verkar samarbeta med appen, men det fanns några virtuella lopp du kan anmäla dig till oavsett var du befinner dig. Men just den avdelningen kändes inte jätteinspirerande för mig som bosatt i Sverige.

Vill du planera i förväg hur du ska springa kan du lägga till olika rutter som du kan välja inför din löptur, däremot kan du inte göra rutterna i appen utan måste in på ditt konto på Runkeepers hemsida. Det går också välja olika typer av pass som till exempel en viss distans, intervaller eller liknande.

Vill du lyssna på musik medan du springer kan du starta Spotify eller Youtube (i Iphone är det bara Spotify) i appen, men du kan inte styra musiken från Runkeeper. Liksom i de flesta andra apparna i testet som har den kopplingen alltså.

Plus: Bra presentation av din träning, motiverande bedrift-markeringar

Minus: Gör inte så mycket av sina många användare

Fakta

För: Android/Iphone

Musikkoppling: Ja, Spotify & Youtube Music (bara Spotify eller musik lagrad i telefonen i Iphone)

Kan dela data till Apple Health: Ja

Kan dela data till Google Fit: Ja

Livesändning: Ja, i betalversion

Viktiga funktioner i gratisversionen: Många olika sportprofiler, träningspass att utgå ifrån, träningsplan för 5km,

Premiumabonnemang/pris: Ja, 419kr/år (109kr/mån eller 435kr/år på hemsidan)

Premiumabonnemang innehåll: Anpassade träningsplaner, djupare analyser och bättre jämförelser

App för Apple Watch: Ja

App för Wear OS: Ja

Så exporterar du data: Du kan exportera din data via appen och hemsidan.

Så importerar du data: Kan endast importera från Garmin och Fitbit.

Betyg

Gränsnitt: 3

Funktioner: 3

Före träningspass: 3

Under träningspass: 3

Efter, analys och data: 3

Totalt: 15

MapMyRun

I likhet med flera andra appar här är MapMyRun ganska enkelt uppbyggd, men det är den av de sex apparna som har varit segast att arbeta med och som dessutom kraschat någon gång vilket har gjort att intrycket är något mer negativt. Den ser ut som de andra med möjlighet till att följa kamrater eller andra, det finns dock ingen koppling till exempelvis Facebook för att bjuda in bekanta. Du kan bara bjuda in vänner via sms eller mail, men vill du kika efter andra personer som kan vara intressanta så finns det också en “Explore”-flik på community-avdelningen i appen där du kan titta på andra användare av appens inlägg i samband med deras pass, antingen för att bli inspirerad eller för att hitta andra att följa.

Det är inte speciellt svårt att hitta runt i MapMyRun, antalet flikar är fyra till antalet och du kan hitta många inställningar i den utfällbara menyn till vänster i skärmen. Man får känslan av att huvudsidan är den sida där du drar igång ett träningspass, detta också för att det inte finns någon riktig profilsida utan du kan se dina pass och din veckosammanställning och potentiella träningsplaner som du har igång. Alla träningsplaner ligger bakom betalvägg, betalar du får du också möjlighet till live tracking, möjlighet att skapa egna intervallpass, mer fördjupade analyser av din träning och röstcoachning under passen.

När du ger dig ut för att träna ser du tid, distans, aktuellt och genomsnittligt tempo samt förbrukade kalorier under passet. När du sparar passet kan du lägga till en kommentar eller bilder som sedan visas tillsammans med passet i ditt flöde. Du kan ladda in en gammal runda som du sprungit innan ditt pass, om du vill göra om samma runda, men du kan inte skapa egna rundor som du inte sprungit tidigare.

Efter passet kan du titta igenom din data i form av både rena siffror, men också som grafer och staplar. Den data du får se är tiden, distansen, kalorier, genomsnittligt tempo och hur många höjdmeter du tagit om du kopplat ihop appen med dina Under Armour-skor kan du få än mer data direkt från skorna (samt rundan på en kartbild). Du får också grundläggande väderförhållanden under passet. Om du har premiumtjänsten får du ytterligare extra väderdata.

Men det finns inga större möjligheter att få någon form av motivation eller inspiration att ge dig ut innan passet om du inte väljer att betala för att få en träningsplan (eller om du skrapar ihop några vänner i appen). Statistikmässigt kan du se en sammanställning över din träning på veckobasis, någon annan tidsram finns inte att välja. Någon musik kan du inte starta via appen heller utan här är du helt utlämnad till att använda en separat app, inte för att det kanske gör så väldigt stor skillnad i jämförelse med de andra apparna, men det är ändå en funktion som saknas.

Plus: Explorefliken, veckomål

Minus: Segjobbad, hänger sig ibland

Fakta

För: Android/Iphone

Musikkoppling: Nej

Kan dela data till Apple Health: Ja

Kan dela data till Google Fit: Ja

Livesändning: Ja, i betalversionen

Viktiga funktioner i gratisversionen: Väder under pass, statistik över träning, autopaus, skärmlås

Premiumabonnemang/pris: Ja, 325kr/år (på hemsidan kan du betala 2,99usd per månad om du du prenumererar på årsbasis vilket ger ungefär 313kr/år)

Premiumabonnemang innehåll: Träningsplaner, Live tracking, mer avancerade och utökade analyser och statistik.

App för Apple Watch: Ja

App för Wear OS: Ja

Så exporterar du data: Data kan exporteras från hemsidan, dock endast en aktivitet i taget.

Så importerar du data: Kan impoertera från Garmin, Suunto, Samsung Health och några till.

Betyg

Gränsnitt: 3

Funktioner: 3

Före träningspass: 3

Under träningspass: 3

Efter, analys och data: 3

Totalt: 15

Running App – GPS Run Tracker

Det här är den app som utmärker sig på ett par sätt, till exempel finns den inte för Iphone, den kan således heller inte dela några data med Apple hälsoapp. Det finns heller inte någon möjlighet att ladda ner appen till vare sig Wear OS eller (så klart inte) till Apple Watch. Du kan heller inte synka den med någon annan app från till exempel en tillverkare av träningsklockor. Det går däremot att synka den med Google Fit.

En annan sak som skiljer sig från de andra apparna är att i Running App finns det reklam. Något som under testet upplevs som ganska störande då det både är popups och banners lite hela tiden. Gränssnittet är också det lite mer “på”, det vill säga starkare färger och inte lika diskret design som övriga.

En något förvirrande sak är att när du laddar ner appen så ser den ut att heta Running App - GPS Run Tracker, men väl inne i appen ser appen ut att heta Map Runner. Oavsett så är det det första namnet du bör söka på för att hitta appen i Google Play.

På hemskärmen är den största och mest iögonfallande designen en stor geometrisk figur som visar en procentsats och olika färger som ska visa din hjärthälsa. Jag kan tycka att det känns lite väl hittepå att skylta med min hjärthälsa när appen inte kan mäta min puls, utan bara utgår ifrån den data som gpsen i telefonen ger den.

Under rundan får du information om din tid, ditt tempo, distans och hur många kalorier appen tycker att du förbrukat. Denna information får du samtidigt som du ser en kartbild över din löpning. Du kan också få en röstcoach medan du springer som berättar hur det går.

Efter passet får du din data uppdelad i både grafer och i listor där appen också delar upp din runda i intensitet och visar hur länge du varit i varje intensitetszon (låg, medel och hög). I övrigt kan du se distans, tid, tempo, höjd och förbrukade kalorier. Du kan också få en uppspelning av din rutt på en kartbild som du även kan dela på sociala plattformar eller direkt till dina vänner. Visserligen snyggt och det kanske kan vara lite mer iögonfallande än vad en del av de andra apparna kan göra. På det stora hela tycker jag att Running App presenterar dina utförda pass på ett ganska bra sätt.

Det finns en träningsplan för de som inte betalar, en plan som kallas “Walking for weight loss”. Övriga träningsplaner som visas i appen kräver att du har betaltjänsten och det finns också fler planer som inte visas om du inte är betalande.

Om du vill kan du lyssna på musik via Spotify eller Youtube Music men likt för de flesta handlar det om att du sparkar igång musiktjänsten från Running App, du kan inte kontrollera musiken därifrån. Det finns heller inga möjligheter till någon form av community via Running App utan du är utelämnad till ditt eget sällskap. Förutom att du kan, som nämnts tidigare, dela dina pass via olika plattformar.

Plus: Bra presentation av data, bra löpskärm när man tränar

Minus: Väldigt störande reklam, inga appar för Wear OS eller Apple watch, ingen Iphoneversion

Fakta

För: Android

Musikkoppling: Ja, Spotify & Youtube Music

Kan dela data till Apple Health: Nej

Kan dela data till Google Fit: Ja

Livesändning: Nej

Viktiga funktioner i gratisversionen: Träningsplaner, statistik,

Premiumabonnemang/pris: Ja, 125kr/år

Premiumabonnemang innehåll: Tar bort annonser, tillgång till alla träningsplaner, bättre analyser

App för Apple Watch: Nej

App för Wear OS: Nej

Så exporterar du data: Kan inte exportera data

Så importerar du data: Kan inte importera data

Betyg

Gränsnitt: 2

Funktioner: 2

Före träningspass: 3

Under träningspass: 3

Efter, analys och data: 2

Totalt: 12

Betygssättning

Gränssnitt

Här tittar vi på hur enkelt det är att förstå sig på appen och hur krånglig den är att använda. Är den snygg eller ful? Bäst har Nike Run Club löst den uppgiften då den är väldigt enkelt och ren i sitt utseende.

Vinnare: Nike Run Club

Funktioner

Eftersom samtliga appar har tillgång till samma sensorer på din telefon så handlar det här om hur den väljer att använda den datan den kan få in. Men också vad appen kan erbjuda utöver bara att logga din träning. Här tycker vi att Strava gör ett bra jobb, förutom att den loggar träningen på samma sätt som många av de andra apparna så lägger den stor vikt vid sina segment och den tävlingsaspekt det inför ger extra motivation. Det finns också stora möjligheter att hamna i olika grupperingar för de med liknande intressen.

Vinnare: Strava

Före träning:

Före träningspasset är appens funktion främst att motivera dig att faktiskt komma ut och träna. Det kan vara via olika träningsplaner eller genom att locka dig att tävla mot dig själv eller andra. De flesta träningsplaner som erbjuds av apparna vi testat ligger bakom betalvägg, det finns dock några som erbjuder kortare eller enklare träningsprogram eller upplägg även i sina gratisappar. Den app som vi tycker ger mest motivation före passen är Strava då de många kamperna om ledning eller placering på de segment du brukar träna på ger motivation till att ge sig ut, detta dessutom utan att det kostar något.

Vinnare: Strava

Under träning

Vad händer egentligen under passet? Hur lätt är det att se hur det går när du tittar på mobilens skärm? Såna saker tittar vi på när det gäller den här kategorin. Flera av apparna har någon form av röstcoach som ger dig uppmaningar och meddelanden om hur det går. Men på det stora hela är de flesta apparna här ganska likvärdiga. Men NIke Run Club och Strava sticker ut som de som fungerar bäst.

Vinnare: Nike Run Club, Strava

Efter, analys och data

Hur presenteras din prestation? Används grafer eller bara siffror i listor? Hur noggranna dina mätningar blir baseras ju till stor del på din telefons gps-mätare och därför är det här väldigt jämnt mellan apparna. Vissa har med uppgifter som någon annan inte har, men på det stora hela är det inga större skillnader. Där man kan se att mätvärdena skiljer sig åt är när det kommer till kaloriförbränning.

Vinnare: Nike Run Club, Strava, Runkeeper, MapMyRun, Adidas Running.

Totalvinnare: Strava

Med sina funktioner för att tävla mot både sig själv och mot andra och möjligheterna till social träning tar Strava hem det här testet i en annars ganska jämn kamp. Den som dessutom är villig att betala för premiumtjänsten kommer att få ännu fler möjligheter till motivation och träning. Det finns dessutom appar för både Apple Watch och Wear OS samt att det är enkelt att synka med olika träningsklockor om du framöver bestämmer dig för att skaffa en sådan.

Fakta: Koppla till träningsklocka

De flesta av apparna, men inte alla, hör möjlighet att synka data med en klocktillverkares app. Det här gör att du kan använda dig av en träningsklocka för att få ytterligare data utöver det som kan mätas av telefonens gps och stegräknare. Det innebär att du får tillgång till pulsdata vilket gör analyserna och resultaten av träningen mycket djupare eftersom du då ser hur din kropp reagerar på den ansträngning som träningspasset innebär. Du kan då också ge dig ut på träningspass utan din mobiltelefon men ändå kunna få in datan i din träningsapp. Vill du kunna använda din träningsapp tillsammans med en träningsklocka är det bra att kolla vilka klocktillverkare den app du väljer att använda kan synka med.

Fakta: Det här är Apple Hälsa

Appen Apple Hälsa är installerad på din Iphone från start och huvudfunktionen är att samla hälsodata från olika källor. Det kan till exempel vara stegräknaren som finns integrerad i din Iphone eller pulsmätaren i din Apple Watch. Första gången du startar Apple Hälsa får du se alla dina steg, för den funktionen är aktiverad i telefonen redan från start utan att du själv behöver initiera det. Dessutom kan Apple Hälsa samla in och sammanställa tränings- och hälsoinformation som andra appar samlar in, om du ger tillstånd till det. Apple Hälsa är dock främst en databas som samlar information och vill du ha hjälp att dra slutsatser av den insamlade datamängden eller ha tips om vad du kan göra för att förbättra din hälsa är det snarare apparna som har samlat in data som kan hjälpa dig med det.

Fakta: Det här är Google Fit

Google Fit är framför allt en app som samlar in data från andra appar. Du måste själv installera Google Fit, men den är gratis att ladda ner från appbutiken Google Play och ger en hel del mervärde. Utöver att samla rörelseinformation från mobilen och från anslutna klockor och andra enheter så kan appen hjälpa dig att förstå siffrorna. Utifrån de samlade data som finns ger appen dig hjärtpoäng och visualiserar din aktiva tid. Det här gör den genom att summera aktivitetsminuter samt genom att räkna ut något Google kallar för hjärtpoäng. Det här säger man grundas på hälsoråd från WHO, Världshälsoorganisationen, som är en del av FN. Dessutom är Google Fitness en träningsapp i sig och kan användas fristående för att logga din träning direkt i appen.

Fakta: Export och import

Om du skulle vilja byta träningsapp när du läst vårt test, eller om du bara vill byta ändå så finns det vissa möjligheter att göra det. En del appar låter dig helt enkelt inte exportera din data ur appen, men det kan ändå finnas sätt att lösa det på ändå, men det kan kräva lite mer googlande. Fyra av sex appar i vårt test kan exportera din data och de flesta kan också importera datan, men innan du bestämmer dig för att byta kan det vara värt att kolla hur just den appen du gillar hanterar import/export.