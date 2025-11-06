Ikeas 21 nya produkter för smarta hemmet – alla med stöd för Matter-standarden

Nu lanserar Ikea hela sitt utbud för det smarta hemmet. Med 21 nya produkter, främst inom belysning, sensorer och styrning, uppdaterar alltså Ikea hela sin smarta hemmet-familj av produkter.

Nu har alla produkter stöd för den universiella smarta hemmet-standarden Matter, vilket gör att det ska vara enklare att koppla ihop och använda, inte bara Ikeas produkter utan även att integrera produkter från andra tillverkare. För att produkterna ska fungera krävs en smart hem-hubb, till exempel Ikeas egen hubb Dirigera. Tack vare Matter-stödet kan Dirigera sköta både Ikeas och andra tillverkares prylar, men Ikeas prylar kan också tack vare Matter-stödet styras av en hubb från en annan tillverkare.

Per Liedberg Per Liedberg BILRESA remote control kit dual button/multicolour NPP8 Per Liedberg

Ikea kallar denna lansering av 21 produkter som alla kommer ut till försäljning i början av 2026 för ett första steg.

– Vårt mål är fortfarande detsamma som när vi började utforska smarta hem 2012 – att göra det enkelt att använda, lätt att förstå och tillgängligt för många. Vi börjar med att förstå livet hemma, där vi kontinuerligt observerar, lyssnar och lär oss vad som gör skillnad i vardagen. Vi tror att tekniken ska tjäna ett syfte, inte existera för sin egen skull, säger David Granath som är sortimentsansvarig.



Det uppdaterade sortimentet av produkter för smarta hemmet foksuerar på de tre kategorierna sensorer, belysning och kontroll.

Inom sensorer märker vi luftkvalitetsmätare, fuktmätare, dörr- och fönstersensorer samt rörelsesensor. En rörelsesensor kan till exempel användas så att ljuset tänds när någon kommer in i ditt garage eller förråd, eller när du närmar dig ytterdörren. En sensor för luftfuktighet kan säkerställa att du inte har en begynnande vattenläcka och sensorn för luftkvalitet kan signalera till det smarta hemmet och aktivera en luftrenare.

För kontroll finns olika smarta kontakter och fjärrkontroller, men du kan så klart även använda mobilen och olika smarta regler för att aktivera och stänga av prylar på distans och automatiskt beroende på olika regler du eller systemet satt upp. Som baserat på när solen går upp och ner till exempel.

Belysning inkluderar en lång rad olika glödlampor i flera storlekar, modeller och typ.

Uppgraderar produktutbudet och vill göra det enklare

Många av de produkter som nu officiellt lanseras har vi på Mobil tidigare rapporterat om, men nu går Ikea ut officiellt och presenterar hela utbudet och tanken bakom.

– Vårt fokus handlar om att förbättra och bredda upplevelsen av det smarta hemmet. Vi uppgraderar våra mest uppskattade produkter och lägger samtidigt till nya för att lösa ännu fler vardagsutmaningar. Vi vill göra det enkelt från installation till daglig användning, så att det är lätt för människor att komma igång, använda och utveckla ett smart hem, säger Stjepan Begic, produktutvecklare på IKEA.



Ikeas smarta hemmet-hubb Dirigera har sedan tidigare stöd för Matter och använder du Ikea-produkter som inte har stöd för Matter så säkerställer hubben i egenskap av Matter-brygga även att de fungerar fortsättningsvis.