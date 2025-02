Apple TV Plus finns nu till Android-telefoner och surfplattor – gratis att testa

Apples egna streamingtjänst har såväl långfilmer som flera populära serier som bara finns här. Sedan tidigare finns tjänsten i Apples-egna produkter, på webben, men även i en lång rad smart-tv, inklusive i Googles TV Streamer. Nu är appen alltså tillgänglig även i vanliga Android-telefoner och surfplattor.

Gratis första veckan

Den som laddar ner appen får ett test gratis under en vecka och har du redan testat Apple TV Plus tidigare kan du logga in med ditt vanliga konto. Apple TV Plus lanserades för över fem år sedan och det är alltså först nu som Apple släpper appen som en av få de gjort tillgängliga för Android. Sedan tidigare finns Apple Music för Android och även Apple Music Classical.

För nya användare testar du Apple TV Plus gratis under 7 dagar, sedan är ordinarie pris 99 kronor per månad.