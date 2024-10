Bli guidad av en orc i Waze

Karttjänst tar hjälp av World of Warcraft

Google erbjuder inte enbart navigation via Google Maps, utan har även den mer dedikerade navigationstjänsten Waze. En av tjänstens gimmickar är att erbjuda olika röster som hjälper till med navigationen. Om du vill ha instruktioner på svenska finns det inte mycket att välja mellan, men om du inte har några problem med engelska finns det ett enormt utbud av tjänstvilliga medhjälpare.

Nu meddelar Google att man lägger till ytterligare en röst till utbudet, och den här gången är det orchövdingen Thrall från spelet World of Warcraft som förvandlar din dagliga bilfärd till ett oförglömligt äventyr med sin visdom och navigation.

För att använda Thrall som kartläsare, starta Waze, öppna menyn och välj Inställningar. Tryck på Röst och ljud, och under Ljud trycker du på den befintliga rösten. Leta reda på och välj “English (US) - World of Warcraft”.