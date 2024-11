Datumet för Android 16 kan vara avslöjat

Tack vare nya utvecklingsmetoder har Google officiellt bekräftat att Android 16 kommer att släppas redan under andra kvartalet 2025. Företaget har dock inte gått in närmare på när under andra kvartalet man siktar på.

Nu går publikationen Android Headlines ut med att den nya generationen av Android kommer att släppas den 3 juni, enligt källor inom företaget. Det ska dessutom inte enbart handla om den skarpa versionen för Googles Pixel-mobiler. Lanseringen ska även omfatta den så kallade ASOP-versionen (Android Open Source Project) så att andra tillverkare kan arbeta med den skarpa versionen av operativsystemet för sina respektive mobiler.

Den stora generationsuppgraderingen kommer sedan att kompletteras av en mindre uppgradering under det fjärde kvartalet 2025.