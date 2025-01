Deepseek kan ha använt piratkopierad språkmodell

De senaste dagarnas uppmärksamhet kring den kinesiska AI:n Deepseek har lett till både höjda ögonbryn och kraftiga börsras. Detta på grund av att Deepseek påstås ha skapats med betydligt mindre resurser och betydligt billigare än de flesta västerländska motsvarigheter, vilket har fått AI-branschen att skaka i sina grundvalar.

Deepseek är fortfarande ett hett ämne i branschen, men nu med en lite annan inriktning. Enligt publikationen Bloomberg undersöker Open AI och Microsoft om Depseek har utnyttjat AI:n ChatGPT för att träna sin AI. Microsoft uppges ha upptäckt att stora mängder data via utvecklarkonton ska ha hämtats från ChatGPT under slutet av 2024. Enligt Open AI som ligger bakom ChatGPT ska det finnas bevis för att Deepseek ska ha använd ChatGPT-information via en teknik som kallas destillering där man använder en språkmodell för att skapa en annan språkmodell.

Det strider mot Open AI:s användaravtal, men kan också ses som en smula ironiskt då många anser att Open AI har byggt sina språkmodeller genom att samla in information från internet utan att fråga.

Vad Open AI och Microsoft kan tänkas göra med sina påstådda bevis för det otillåtna användandet återstår att se.