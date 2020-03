Google erbjuder gratis mjukvara för onlinemöten på grund av Corona

Om spridningen av det nya Coronaviruset kan hejdas är när detta skrivs en öppen fråga, men säkert är att sammankomster där tusentals människor från hela världen träffas i flera dagar utgör en potentiellt farlig grogrund för smittspridning. Av det skälet ställdes årets stora mobilmässa Mobile World Congress in, och nu har även Google beslutat att ställa in sin utvecklarkonferens Google I/O som skulle ägt rum i mitten av maj. Företaget meddelar dock att man kommer att fortsätta att hålla webbsidan för I/O 2020 uppdaterad för att förmedla information, och vi kan nog räkna med att de nyheter som Google tänkt presentera i Android 11 kommer att släppas via andra kanaler än fysisk direktkontakt.

Till sådana andra kanaler hör distansmöten, och för att underlätta sådana i tider av epidemi meddelar Google också att man ger fri tillgång till de avancerade videokonferensfunktionerna i Hangouts Meet. Detta är normalt en betalfunktion, som gör att man kan ha videokonferenser med upp till 250 deltagare, livestreama med upp till 100 000 tittande och möjligheter att spela in videokonferenser och spara dem på Google Drive. Dessa funktioner blir nu tillgängliga för Googlekunder som har någon form av abonnemang på G Suite fram till den 1 juli.

Även Microsoft bjuder på ett liknande initiativ. Här är det samarbetsprogrammet Microsoft Teams, som enligt uppgift ska få en sex månaders gratis provperiod på betalfunktionerna. Enligt uppgift från Business Insider kommer gratis-appen att få en uppdatering den 10 mars som kommer att ta bort restriktionen för antal deltagande i grupper, och göra det möjligt att schemalägga videokonferenser.