Google Pixel 10 kan komma tidigare än väntat

Google har skickat ut inbjudningar till sina Pixel Superfans med möjlighet att delta i ett exklusivt evenemang inplanerat den 27 juni. De som är intresserade ombeds ansöka om en av de begränsade platserna.

Tidigare lanserades Pixel-telefonerna oftast i oktober, men Pixel 9 lanserades redan i augusti. Nu går rykten om att Pixel 10 kan komma att presenteras för allmänheten redan i slutet av juni eller i början av juli.

En annan förändring är att Google har valt att övergå till TSMC för att producera Tensor G5-chippet, vilket kan innebära en märkbar prestandaökning för den nya serien. Dessutom närmar sig lanseringen av Android 16, där den stabila versionen förväntas släppas inom kort.

Det finns viss spekulation om att evenemanget kan visa något annat än den nya Pixel-serien, men allt pekar på att det troligtvis handlar om lanseringen av Pixel 10. Det lär dock omfattar fler än en produkt, då inbjudan nämner “hands on with pre-release Pixel Devices and features.”

Inbjudningarna till evenemanget omfattar dock inte Sverige.