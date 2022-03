Gratis streamingtjänst lanseras i Sverige: Film, serier, barnprogram och mer

Den 18 maj kommer Norden att få en ny streamingtjänst, närmare bestämt den annonsfinansierade Pluto TV som är en del av Paramount. Tjänsten kommer att erbjuda både linjära kanaler samt on demand-material. Totalt kommer den att erbjuda 70 kanaler inklusive gratis on-demand avsnitt från Viafree samt innehåll från Paramounts varumärken och IP-format som Catfish: The TV Show, South Park och Dora the Explorer. Man säger dessutom att man kommer att presentera fler internationella partners inom kort.

Eftersom det är en gratis och annonsfinansierad tjänst kommer det inte att krävas någon registrering för att få tillgång till den när den lanseras den 18 maj. Den kommer att finnas både på webben samt i form av appar för Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Samsung, LG samt iOS och Android.