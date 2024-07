Honor gör comeback – alla deras senaste telefoner till svenska butiker

Honor har de senaste åren haft en stark ställning i flera europeiska länder, bland annat Finland och Tyskland. Inriktningen är verkliga flaggskeppsmobiler och då ofta med fokus på kameror. Det har gjort att Honor ofta figurerar i toppen av jämförande tester av just mobilkameror. Efter att i flera år ha valt bort den svenska marknaden så ser nu Honor ut att utöka satsningen i Sverige och Norden. Ljud & Bild har tidigare rapporterat om att en Norden-satsning är på gång och att Sverige då skulle vara aktuellt för en lansering under senare delen av 2024. I den rapporteringen sägs att Norge ska vara först ut och att Sverige och Danmark får flaggskeppstelefonerna under andra halvan av 2024 efter att Honor hunnit bygga upp den organisation för distribution och kundtjänst som krävs.

Honor har dykt upp i norska webbutiker och de senaste flaggskeppen ska tillkomma. Sverige får vänta till senare i år. Power i Sverige bekräftar för Mobil att de har som ambition att Honor ska finnas i hela Norden med de senaste modellerna.

Redan idag säljer Elkjøp som är norska motsvarigheten till Elgiganten Honors flaggskepp. En annan återförsäljare är Power och för Mobil bekräftar Pedram Naderi, försäljningschef för telekom på Power Sverige att de har som ambition att Honors telefoner, inklusive de senaste modellerna, ska finnas hos Power i hela Norden. Idag säljer Power i Sverige enbart Honor Magic 5 Pro samt de enklare Honor-modellerna Magic 5 Lite och Honor X7A.

Honor 200 och Honor 200 Pro senaste flaggskeppen

Honors nuvarande toppmodeller är Honor Magic 6 Pro 5G och vikbara telefonen Honor Magic V2 5G. I juni i år visades även nya Honor 200 och Honor 200 Pro upp i Paris, två flaggskeppsmobiler som i dagarna är på väg ut till försäljning. I vårt grannland Finland är det dessa två nyaste telefoner som säljs för närvarande medan butikerna i Norge har Honor Magic 6 Pro som flaggskepp, en telefon som lanserades i januari i år.

Honors telefoner använder alltså Android och de har ovanpå det ett eget gränssnitt kallat Magic OS, med vissa ärvda drag från Huawei EMUI, eftersom de båda bolagen har ett gemensamt förflutet. Utöver telefoner har Honor även ett brett utbud av annan hemelektronik, från laptops till klockor, headset, surfplattor och till och med wifi-routers.

Mobil har sökt Honors globala presstjänst för att få detaljer om svensk lansering av Honor, men inte fått något svar.