Huawei gör sig redo att utmana Ios och Android

Harmony OS Next i startgroparna

Från början var Harmony OS som lanserades 2019 företagets eget gränssnitt som baserade sig på Android. Med tiden har Huawei arbetet för att bli allt mer oberoende, och nu i veckan ska man komma att lansera sitt operativsystem som går under namnet Harmony OS Next. Den stora skillnaden är att operativsystemet inte kommer att basera sig på Android utan vara helt fristående. Det resulterar också i att inga appar utvecklade för Android kommer att fungera med det nya operativsystemet, men enligt Huawei själva kommer Harmony OS Next att ha stöd för fler än 10000 appar som uppges täcka 99,9 procent av användarnas behov.

Enligt publikationen South Chine Morning Post kommer utrullningen av uppgraderingen inledas imorgon (tisdag) och omfatta modellerna Mate 60, Mate X5 och MatePad Pro. Det framgår dock inte om uppgraderingen enbart omfattar den kinesiska marknaden eller om även internationella enheter kommer att uppgraderas. Man säger inte heller något om hur arbetet med Harmony OS Next kommer att påverka supporten för Huawei-enheter som inte kommer att kunna uppgraderas.