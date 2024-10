Instagram anpassar bildkvalitet efter popularitet

Under en nyligen genomförd "ask me anything" (AMA) förklarade Instagram-chefen Adam Mosseri att vissa videor på tjänsten visas med lägre kvalitet än andra. Enligt Mosseri är bästa bildkvaliteten reserverad för de mest populära videorna, medan mindre populära klipp visas med sänkt kvalitet för att undvika överbelastning av systemen.

Enligt Mosseri kommer nya uppladdningar initialt får en standardiserad kodning. Om en video visar sig bli populär kommer den att omkodas i två steg beroende på antalet visningar. Varje steg ger bättre kvalitet men kräver också mer resurser att lagra och visa. Mosseri betonade att skillnaden i bildkvalitet inte är enorm. Baserat på antalet videor som hanteras kommer det dock att bli en relevant skillnad för de bakomliggande systemen och mängden lagring som krävs.

Mosseri säger att “I allmänhet vill vi visa den video av högsta kvalitet som vi kan ... Men om något inte ses på länge - eftersom de allra flesta visningar är i början - kommer vi att gå över till en video av lägre kvalitet. Och sedan om det ses igen mycket så återskapar vi videon med högre kvalitet.”