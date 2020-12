Lanserade: Apples proffsiga Airpods Max kostar 6700 kr

Ryktena om att Apple skulle släppa ett par hörlurar stämde, men det namn som det talades om stämde inte. De hörlurar som Apple nu lanserat heter Airpods Max och är ett par påkostade over ear-lurar med inte bara brusreducering utan även en lång rad annan teknik för att lyfta upplevelsen av ljudet, oavsett om det handlar om film, musik eller samtal.

Airpods Max lånar en hel del funktioner från redan lanserade Airpods-modeller samtidigt som de tillför en del nya och dessutom introducerar detta i ett over ear-format. Tidigare har Apples varumärke Beats släppt over ear-lurar men Airpods Max är Apples första hörlurar av den här typen under egen flagg.

Lånar från Apple Watch

Airpods Max består av en bygel i rostfritt stål, öronkuddar i minnesskum och ett luftigt meshmaterial på bygeln. Hela konstruktionen ska enligt Apple vara framtagen för att passa nästan alla huvudstorlekar och former och anpassa sig efter varje användare. På ena hörluren sitter en knapp du kan vrida på, ett sätt för att ställa in volym, starta uppspelning och pausa den samt byta låt, svara på samtal eller aktivera Siri. Knappen kallar Apple för Digital Crown, precis som motsvarigheten på Apple Watch. Dessutom finns ytterligare en fysisk knapp för att aktivera brusreduceringen. Apple undviker alltså de touchytor på lurarna som många andra tillverkare använder sig av.

Precis som användare av tidigare Airpodsmodeller är vana vid så ska det vara enkelt att ansluta hörlurarna till Iphone. Med ett tryck ansluts hörlurarna och de kopplas samtidigt så att de kan användas direkt med alla enheter som är anslutna till samma Icloud-konto. Airpods Max är utrustat med Apples H1-chip, vilket är förutsättningen för detta och det chippet sköter även andra funktioner som förknippas med Airpods. Tar du av dig hörlurarna så känner sensorer av det och musiken du lyssnat på pausas. Lyssnar du på musik från datorn och får ett samtal på en Iphone växlar hörlurarna automatiskt över till telefonen. Vidare går det att lyssna tillsammans genom att ansluta flera Airpods till en enhet och du kan använda röstassistenten Siri för att höja och sänka volymen samt för att få meddelanden upplästa när de tas emot.

Ljudet

Airpods Max har 40 millimeters högtalarelement som enligt Apple ska säkerställa att varje ton kommer till sin rätt, från djup bas till de högsta tonerna, även vid maxvolym. Även bidragande till ljudupplevelsen ska den dynamiska equalizern vara, eftersom den anpassar ljudet efter öronkuddarnas passform. Givetvis har hörlurarna aktiv brusreducering och eftersom prislappen är betydligt högre än till exempel Sony WH-1000XM4 som av de flesta anses branschledande så ska det bli intressant att testa i praktiken när det blir möjligt. Öronkåporna är utrustade med tre utåtriktade mikrofoner vardera och en invändig för att anpassa ljudet. Utöver brusreducering erbjuder Airpods Max även transparens så du kan låta omgivningens ljud släppas igenom och förstärkas samt det rumsliga ljud som nyligen introducerades i Airpods Pro. Det innebär, när ljudkällan stödjer det, att dina huvudrörelser registreras och ljudet anpassas så att det ger intrycket av att komma från rätt håll även när du rör på huvudet.

Levereras med fodral

Hörlurarna har en batteritid på över tjugo timmar med hifi-ljud, aktiv brusreducering och rumsligt ljud aktiverat. De laddas via lightning-kontakt precis som Iphone. Airpods Max levereras med ett mjuk fodral som utöver att skydda hörlurarna sätter det i strömsparläge till nästa gång du tar fram lurarna och ska lyssna.

Apples Airpods Max finns idag att förbeställa från Apples webbplats och leveranser sker från den 15 december. Priset är alltså 6700 kronor och hörlurarna finns i färgerna rymdgrått, silver, himmelsblått, grönt och rosa.