Max börjar försiktigt jaga kontodelare

Warner Bros Discovery meddelar att de från och med nästa vecka kommer att börja förhindra kontodelning på sin streamingtjänst Max. Detta enligt publikationen The Wrap. Enligt strömningschefen JB Perrette kommer förändringen att ske gradvis och på ett mycket "mjukt" sätt genom meddelanden till kunderna.

Inledningsvis kommer endast de största gratistittarna att informeras om förändringen. Under första kvartalet 2025 planerar man att börja erbjuda ett alternativ där man kan lägga till extra personer till sitt konto mot en högre abonnemangskostnad. Detta skulle möjliggöra för personer utanför hushållet att fortsätta titta, om de inte väljer att teckna ett eget abonnemang.

Under 2025 kommer Max successivt att införa striktare åtgärder för att säkerställa att reglerna efterföljs. Perrette uppger att tillväxten, som en följd av den förhindrade kontodelningen, förväntas bli tydlig först under andra halvan av 2025 och fortsätta in i 2026.