Mobil med rullbar skärm från Samsung

Samsung var de första som lanserade en mobil med vikbar skärm 2019, och nu pekar ny information på att de kan bli först med att lansera ytterligare ett nytt koncept – en rullbar skärm. Redan förra året började det dyka upp rykten om att Samsung arbetade på att utveckla en mobil med en rullbar skärm, och att den skulle lanseras under 2025. Rullbara skärmar har visserligen dykt upp i konceptmobiler i flera år, men ännu har ingen lanserat en kommersiell mobil med en sådan.

Nu har informationen dykt upp igen, denna gång via publikationen The Elec som säger att Samsungs rullbara mobil kommer lanseras under andra halvan av 2025, och att skärmen i utrullat läge kommer att mäta 12,4 tum. Den uppges dessutom komma att få en kamera placerad under skärmen.

Det spekuleras i att en sådan mobil skulle kunna bli en tredje modell i Samsungs Galaxy Z-serie tillsammans med Flip 7 och Fold 7 som förmodas komma under tredje kvartalet 2025.