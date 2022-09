Motorola släpper Moto E22i i Sverige: Budgetlur för 1300 kronor

Tydligaste tecknet på att det här handlar om en billig telefon är att den levereras med Android 12 Go, som är ett något nedbantat system men lägre krav på prestanda, än vanliga Android. Helt enkelt anpassat just för telefoner med lägre prestanda. Telefonen i sig består av en 6,5 tum stor skärm och en selfiekamera infälld i en liten droppformad sensorpanel i toppen av skärmen. Skärmen är av LCD-typ och har en maximal uppdateringstakt på 90 hertz. I autoläget berättar Motorola att telefonens verkliga uppdateringstakt varierar mellan 60 upp till just 90 hertz för att balansera hastighet mot batteritid.

Selfiekameran som vi nämnde är på 5 megapixel medan huvudkameran på baksidan är på 16. Den kompletteras enbart med en djupsensor så vi har alltså varken vidvinkel eller optisk zoom i kamerorna. I övrigt har telefonen en fysisk fingeravtrycksläsare på sidan, en sensor som även kan användas som genväg genom att du trycker två gånger och då slussas direkt till en funktion du själv väljer.

Batteriet i Motorola E22i är på 4020 mAh och det följer med en laddare på 10W i paketet. Ser vi till prestanda är det här så klart ingen prestandabest, utan den drivs av ett systemchip från Mediatek kallat Helio G37, tillverkat i 12 nanometersprocess vilket alltså ger en bråkdel av prestandan i dagens dyrare telefoner. Det är så klart ingen överraskning eftersom priset här också är en bråkdel av vad en flaggskeppsmobil kostar idag.

Samtidigt som Motorola Moto E22i släpps lanserar även Motorola E22 och de enda skillnaderna är att den senare har mer arbetsminne och riktiga Android 12, istället för som i E22i den bantade varianten Android 12 Go. Det är dock bara E22i av de två modellerna som kommer till Sverige i dagsläget och prislappen på Motorola E22i blir här 1300 kronor.