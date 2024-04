Nothing Phone 2 får inbyggd ChatGPT

Nothing meddelar via sitt forum att de har påbörjat utrullningen av Nothing OS 2.5.5 till mobilen Nothing Phone 2. I uppdateringen är en av de större nyheterna att AI:n ChatGPT blir en inbyggd del av operativsystemet. Det inkluderar även ett antal olika widgetar i olika lägen samt en ny gest för att starta en röstkonversation med AI:n via lurarna Nothing Ear och Nothing Ear (a). Den funktionen ska även släppas till fler ljudprodukter, men det blir först i ett senare skede.

Bland andra nya funtkioner och detaljer finns även en batteriwidget och en widget för ljudinspelningar, att kameran får stöd för Ultra XDR, samt ny minnesfunktionalitet via RAM Booster.

Plus givetvis buggfixar och säkerhetsuppdateringar.

Uppdateringen är släppt, men det kan fortfarande ta ett tag innan den har nått ut till samtliga enheter.