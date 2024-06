Nothing Phone 3 kommer först 2025

Det har vid ett flertal tillfällen dykt upp information om nya enheter från Nothing, inklusive att en av dem skulle vara en Nothing Phone 3. Nu går dock företagets VD Carl Pei officiellt ut at säger att det inte kommer att släppas någon sådan mobil i år, den ska istället komma under 2025.

Pei talar om att man vill få produkten att bli helt rätt utan att gå in på vad det är man siktar på. Om man läser mellan raderna finns det dock indikationer på att man inte kommer att satsa speciellt mycket på artificiell intelligens utan istället kommer att satsa på att fortsätta på den inslagna linjen. Istället vill Pei "bygga en bro från dagens appbaserade användarupplevelse till morgondagens post-app-värld". Vad det innebär i praktiken får vi se längre fram.